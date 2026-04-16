Спутниковый снимок: пожар на нефтехимическом заводе в Башкортостане после атаки нашими дронами. ФОТО

В сети появились доказательства успешного поражения стратегического объекта в глубоком тылу России. Спутники зафиксировали последствия удара по Стерлитамацкому нефтехимическому заводу.

Журналисты проекта "Схемы" обнародовали спутниковые снимки, на которых четко видны последствия атаки украинских беспилотников на предприятие в городе Стерлитамак, что в Республике Башкортостан, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия удара: дым и разрушения

На кадрах запечатлен столб густого черного дыма над территорией завода и вероятные повреждения производственных мощностей.

Напомним, что 15 апреля командование Сил беспилотных систем официально заявило об огневом поражении этого объекта.

Стерлитамацкий нефтехимический завод является частью критической инфраструктуры ВПК страны-агрессора. Предприятие специализируется на производстве:

Авиационного топлива (используется боевой авиацией РФ);

Высокооктановых присадок к топливу;

Специализированных химических компонентов и каучука.

Официальные лица РФ традиционно пытались скрыть масштабы повреждений. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров накануне подтвердил факт атаки дронов, однако воздержался от названия конкретного предприятия и описания последствий, заявив лишь о "попытке удара". Впрочем, спутниковые данные опровергают заявления об "успешной работе ПВО" без последствий на земле.

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