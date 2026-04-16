Спутниковый снимок: пожар на нефтехимическом заводе в Башкортостане после атаки нашими дронами. ФОТО
В сети появились доказательства успешного поражения стратегического объекта в глубоком тылу России. Спутники зафиксировали последствия удара по Стерлитамацкому нефтехимическому заводу.
Журналисты проекта "Схемы" обнародовали спутниковые снимки, на которых четко видны последствия атаки украинских беспилотников на предприятие в городе Стерлитамак, что в Республике Башкортостан, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия удара: дым и разрушения
На кадрах запечатлен столб густого черного дыма над территорией завода и вероятные повреждения производственных мощностей.
Напомним, что 15 апреля командование Сил беспилотных систем официально заявило об огневом поражении этого объекта.
Стерлитамацкий нефтехимический завод является частью критической инфраструктуры ВПК страны-агрессора. Предприятие специализируется на производстве:
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Авиационного топлива (используется боевой авиацией РФ);
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Высокооктановых присадок к топливу;
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Специализированных химических компонентов и каучука.
Официальные лица РФ традиционно пытались скрыть масштабы повреждений. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров накануне подтвердил факт атаки дронов, однако воздержался от названия конкретного предприятия и описания последствий, заявив лишь о "попытке удара". Впрочем, спутниковые данные опровергают заявления об "успешной работе ПВО" без последствий на земле.
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