Супутниковий знімок: пожежа на нафтохімічному заводі у Башкортостані після атаки нашими дронами. ФОТО

У мережі з'явилися докази успішного ураження стратегічного об'єкта в глибокому тилу Росії. Супутники зафіксували наслідки удару по Стерлітамацькому нафтохімічному заводу.

Журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили супутникові знімки, на яких чітко видно наслідки атаки українських безпілотників на підприємство у місті Стерлітамак, що в Республіці Башкортостан, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Наслідки удару: дим та руйнування

На кадрах зафіксовано стовп густого чорного диму над територією заводу та ймовірні пошкодження виробничих потужностей.

Нагадаємо, що 15 квітня командування Сил безпілотних систем офіційно заявило про вогневе ураження цього об'єкта.

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Стерлітамацький нафтохімічний завод є частиною критичної інфраструктури ВПК країни-агресора. Підприємство спеціалізується на виробництві:

Авіаційного пального (використовується бойовою авіацією РФ);

Високооктанових добавок до палива;

Спеціалізованих хімічних компонентів та каучуку.

Офіційні особи РФ традиційно намагалися приховати масштаби пошкоджень. Губернатор Башкортостану Радій Хабіров напередодні підтвердив факт атаки дронів, проте утримався від назви конкретного підприємства та опису наслідків, заявивши лише про "спробу удару". Втім, супутникові дані спростовують заяви про "успішну роботу ППО" без наслідків на землі.

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