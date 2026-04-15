Нафтохімічний завод атакували дрони у російському Стерлітамаку. ВIДЕО

У російському місті Стерлітамак (республіка Башкортостан) пролунали вибухи.

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Місто перебуває під атакою дронів.

За даними ASTRA, під ударом Стерлітамакський нафтохімічний завод, що виробляє авіаційне паливо.

Місцева влада підтвердила атаку, але не назвала конкретне підприємство.

"Декілька безпілотників збито над промисловою зоною Стерлітамака. Уламки впали на територію одного із підприємств. Всі служби працюють на місці, гасять загоряння, що виникло. Подробиці з'ясовуємо", - написав голова Башкортостану Радій Хабіров.

Що відомо про підприємство?

"Стерлітамацький нафтохімічний завод" - велике нафтохімічне підприємство, що випускає синтетичні каучуки, фенольні антиоксиданти (у тому числі "Агідол"), компоненти палива, зокрема авіаційний бензин, а також різні хімічні добавки та затверджувачі.

Читайте: Безпілотники атакували Краснодарський край РФ: під удар потрапила ЛПДС "Кримська"