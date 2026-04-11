Безпілотники атакували Краснодарський край РФ: під удар потрапила ЛПДС "Кримська"
У Краснодарському краї вночі пролунали десятки вибухів. Під атакою були Новоросійськ, Геленджик та Кримський район.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
У цих районах місцеві мешканці нарахували десятки вибухів та бачили яскраві спалахи в небі над акваторією Чорного моря. За словами очевидців, звуки двигунів безпілотників було чутно понад годину, поки працювали системи ППО.
За даними телеграм-каналу Exilenova+, під ударом опинилася лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛПДС) "Кримська".
Що передувало?
У ніч на 9 квітня Краснодарський край РФ опинився під масованим ударом безпілотників. Тоді було також зафіксовано атаку на ЛПДС.
Внаслідок удару виникла пожежа та пошкоджено інфраструктуру.
Що відомо про атакований об'єкт?
ЛПДС "Кримська" належить до відання Краснодарського районного управління магістральних нафтопроводів (КРУМН), яке, своєю чергою, входить до структури АТ "Чорномортранснафта".
Цей об'єкт є стратегічно важливим вузлом у системі нафтопроводів РФ, оскільки він забезпечує перекачування палива до експортних терміналів Новоросійська.
Станція перекачує нафту та нафтопродукти магістральними нафтопроводами (МН) "Тихорецьк – Новоросійськ 2,3", "Кримськ – Грушова" та "Кримськ – Краснодар", а також нафтопродуктопроводу (МНПП) "Тихорецьк – Новоросійськ 1".
Від ЛПДС "Кримська" нафта та нафтопродукти відправляються трубопроводами до порту Новоросійськ або на Ільський та Афіпський НПЗ.
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