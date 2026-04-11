Безпілотники атакували Краснодарський край РФ: під удар потрапила ЛПДС "Кримська"

У Краснодарському краї вночі пролунали десятки вибухів. Під атакою були Новоросійськ, Геленджик та Кримський район.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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У цих районах місцеві мешканці нарахували десятки вибухів та бачили яскраві спалахи в небі над акваторією Чорного моря. За словами очевидців, звуки двигунів безпілотників було чутно понад годину, поки працювали системи ППО.

За даними телеграм-каналу Exilenova+, під ударом опинилася лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛПДС) "Кримська".

Що передувало?

У ніч на 9 квітня Краснодарський край РФ опинився під масованим ударом безпілотників. Тоді було також зафіксовано атаку на ЛПДС.

Внаслідок удару виникла пожежа та пошкоджено інфраструктуру.

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Що відомо про атакований об'єкт?

ЛПДС "Кримська" належить до відання Краснодарського районного управління магістральних нафтопроводів (КРУМН), яке, своєю чергою, входить до структури АТ "Чорномортранснафта".

Цей об'єкт є стратегічно важливим вузлом у системі нафтопроводів РФ, оскільки він забезпечує перекачування палива до експортних терміналів Новоросійська.

Станція перекачує нафту та нафтопродукти магістральними нафтопроводами (МН) "Тихорецьк – Новоросійськ 2,3", "Кримськ – Грушова" та "Кримськ – Краснодар", а також нафтопродуктопроводу (МНПП) "Тихорецьк – Новоросійськ 1".

Від ЛПДС "Кримська" нафта та нафтопродукти відправляються трубопроводами до порту Новоросійськ або на Ільський та Афіпський НПЗ.

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