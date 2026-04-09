У Краснодарському краї після атаки горить електропідстанція. ВIДЕО

У Кримську атаковано лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Кримська". На території горить підстанція 110 кВ4.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

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У ніч на 9 квітня мешканці міста Кримська в Краснодарському краї повідомляли про численні вибухи. Глава регіону повідомив про одного загиблого та пожежу на території підприємства.

За даними телеграм-каналу ASTRA, атаковано Кримську лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС).

Це об'єкт нафтопровідної інфраструктури, що входить до системи магістральних трубопроводів. Загорілася підстанція ПС 110 кВ "Кримська НПС".

Вона знаходиться на території ЛПДС "Кримська" (Лінійна виробничо-диспетчерська станція) АТ "Чорномортранснафта".

Що відомо про атакований об'єкт?

ЛПДС "Кримська" належить до відання Краснодарського районного управління магістральних нафтопроводів (КРУМН), яке, своєю чергою, входить до структури АТ "Чорномортранснафта".

Станція перекачує нафту та нафтопродукти магістральними нафтопроводами (МН) "Тихорецьк – Новоросійськ 2,3", "Кримськ – Грушова" та "Кримськ – Краснодар", а також нафтопродуктопроводу (МНПП) "Тихорецьк – Новоросійськ 1".

Від ЛПДС "Кримська" нафта та нафтопродукти відправляються трубопроводами до порту Новоросійськ або на Ільський та Афіпський НПЗ.

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