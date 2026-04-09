В Краснодарском крае после атаки горит электроподстанция. ВИДЕО

В Крымске подверглась нападению линейная производственно-диспетчерская станция "Крымская". На территории горит подстанция 110 кВ4.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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В ночь на 9 апреля жители города Крымска в Краснодарском крае сообщали о многочисленных взрывах. Глава региона сообщил об одном погибшем и пожаре на территории предприятия.

По данным телеграм-канала ASTRA, атакована Крымская линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС).

Это объект нефтепроводной инфраструктуры, входящий в систему магистральных трубопроводов. Загорелась подстанция ПС 110 кВ "Крымская НПС".

Она находится на территории ЛПДС "Крымская" (Линейная производственно-диспетчерская станция) АО "Черномортранснафта".

Что известно об атакованном объекте?

ЛПДС "Крымская" находится в ведении Краснодарского районного управления магистральных нефтепроводов (КРУМН), которое, в свою очередь, входит в структуру АО "Черномортранснафта".

Станция перекачивает нефть и нефтепродукты по магистральным нефтепроводам (МН) "Тихорецк – Новороссийск 2,3", "Крымск – Грушовая" и "Крымск – Краснодар", а также по нефтепродуктопроводу (МНПП) "Тихорецк – Новороссийск 1".

От ЛПДС "Крымская" нефть и нефтепродукты отправляются по трубопроводам в порт Новороссийск или на Ильский и Афипский НПЗ.

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