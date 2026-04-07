Фрегат "Адмирал Макаров" был поврежден дважды во время атаки на Новороссийск. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" получил как минимум два попадания в порту Новороссийск. Зафиксированы повреждения носа и вертикальных пусковых установок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+, об этом свидетельствуют спутниковые фото.

Аналитики сообщают о повреждении одного из фрегатов проекта 11356Р, который находился на базе в Новороссийске.

Речь идет о фрегате "Адмирал Макаров", который, по оценкам, мог подвергнуться как минимум двум попаданиям.

По данным анализа спутниковых снимков и видео:

первое попадание зафиксировано вблизи причала в районе расположения вертикальных пусковых установок УКСК 3С14 ("Калибр");

второе - в носовую якорно-швартовую часть корабля.

Аналитики отмечают, что первое попадание могло ограничиться ударной волной без критических разрушений, тогда как второе пришлось на менее уязвимую часть корпуса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Новороссийске поврежден причал и терминал "Шесхарис". СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Сообщается, что во время ударов на борту мог находиться личный состав. Не исключается риск травмирования из-за осколков или взрывной волны, однако масштабы возможных потерь не уточняются.

Информация основана на анализе спутниковых снимков и открытых источников, которые не позволяют независимо подтвердить полный объем повреждений или боевые последствия инцидента.

Что предшествовало?

Командующий СБС ВСУ майор Роберт Мадяр Бровди накануне сообщил, что Силы беспилотных систем в ночь на 6 апреля нанесли удары по фрегату "Адмирал Макаров" в порту Новороссийск и поразили буровую установку "Сиваш".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны снова атакуют порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж