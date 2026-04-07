РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15576 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
4 825 11

Фрегат "Адмирал Макаров" был поврежден дважды во время атаки на Новороссийск. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" получил как минимум два попадания в порту Новороссийск. Зафиксированы повреждения носа и вертикальных пусковых установок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+, об этом свидетельствуют спутниковые фото.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Аналитики сообщают о повреждении одного из фрегатов проекта 11356Р, который находился на базе в Новороссийске.

Речь идет о фрегате "Адмирал Макаров", который, по оценкам, мог подвергнуться как минимум двум попаданиям.

Поражение фрегата в Новороссийске

По данным анализа спутниковых снимков и видео:

  • первое попадание зафиксировано вблизи причала в районе расположения вертикальных пусковых установок УКСК 3С14 ("Калибр");
  • второе - в носовую якорно-швартовую часть корабля.

Аналитики отмечают, что первое попадание могло ограничиться ударной волной без критических разрушений, тогда как второе пришлось на менее уязвимую часть корпуса.

Сообщается, что во время ударов на борту мог находиться личный состав. Не исключается риск травмирования из-за осколков или взрывной волны, однако масштабы возможных потерь не уточняются.

Информация основана на анализе спутниковых снимков и открытых источников, которые не позволяют независимо подтвердить полный объем повреждений или боевые последствия инцидента.

Что предшествовало?

Командующий СБС ВСУ майор Роберт Мадяр Бровди накануне сообщил, что Силы беспилотных систем в ночь на 6 апреля нанесли удары по фрегату "Адмирал Макаров" в порту Новороссийск и поразили буровую установку "Сиваш".

Автор: 

Удары по РФ (858) Новороссийск (24)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Добивать надо, пока стоит у пирса и выйти в море не может. Стоячая цель.
показать весь комментарий
07.04.2026 10:06 Ответить
+3
Якщо попали по "вертикальних пускових установках" "Калібрів" - то це прекрасно... Хоча й по зенітних - теж непогано... "НАДА ПАФТАРИТЬ"... Поки не відремонтували ... Бо з пошкодженим зенітним комплексом йому відбиваться буде важче...
показать весь комментарий
07.04.2026 10:00 Ответить
+2
Нужно как в игре, Морской бой, ранил, ранил, УБИЛ!
показать весь комментарий
07.04.2026 10:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обидва ці влучання не вважають такими, що унеможливлюють пуски ракет. Натомість сьогодні зранку іксперд в ефірі однієї з розмовних радіостанцій розповідав, що його повністю вивели з ладу. Чувак качав перемогу. А виходить, що дарма.
показать весь комментарий
07.04.2026 09:58 Ответить
Значить той дрон що СБС показав як враження - був або сбитийу саму останню мить і врізання у пірс за декілька метрів від корпусу. Ґ Шкода. А ось друге враження у носову частиеу відбулося. Відео цього влучання не булооприлюднено, у носову частину
показать весь комментарий
07.04.2026 10:47 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2026 10:00 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2026 10:03 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2026 10:06 Ответить
Кажуть що Він тепер флагман ЧФ,після утопленіка.
показать весь комментарий
07.04.2026 10:27 Ответить
Краще б по нафтових терміналах в Новоросійську вдарили - було б більше користі ... на мою суб'єктивну думку!
показать весь комментарий
07.04.2026 11:05 Ответить
Цього разу, "адміралу" пощастило. Нажаль... (
показать весь комментарий
07.04.2026 11:12 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2026 11:24 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2026 11:31 Ответить
 
 