Фрегат "Адмирал Макаров" был поврежден дважды во время атаки на Новороссийск. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ
Фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" получил как минимум два попадания в порту Новороссийск. Зафиксированы повреждения носа и вертикальных пусковых установок.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+, об этом свидетельствуют спутниковые фото.
Аналитики сообщают о повреждении одного из фрегатов проекта 11356Р, который находился на базе в Новороссийске.
Речь идет о фрегате "Адмирал Макаров", который, по оценкам, мог подвергнуться как минимум двум попаданиям.
По данным анализа спутниковых снимков и видео:
- первое попадание зафиксировано вблизи причала в районе расположения вертикальных пусковых установок УКСК 3С14 ("Калибр");
- второе - в носовую якорно-швартовую часть корабля.
Аналитики отмечают, что первое попадание могло ограничиться ударной волной без критических разрушений, тогда как второе пришлось на менее уязвимую часть корпуса.
Сообщается, что во время ударов на борту мог находиться личный состав. Не исключается риск травмирования из-за осколков или взрывной волны, однако масштабы возможных потерь не уточняются.
Информация основана на анализе спутниковых снимков и открытых источников, которые не позволяют независимо подтвердить полный объем повреждений или боевые последствия инцидента.
Что предшествовало?
Командующий СБС ВСУ майор Роберт Мадяр Бровди накануне сообщил, что Силы беспилотных систем в ночь на 6 апреля нанесли удары по фрегату "Адмирал Макаров" в порту Новороссийск и поразили буровую установку "Сиваш".
