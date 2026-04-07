Дроны снова атакуют порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ
С 5 утра продолжается атака беспилотников в порту Усть-Луга Ленинградской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Губернатор области Александр Дрозденко заявил о якобы 20 сбитых БПЛА.
Впрочем, реальные результаты атаки и количество беспилотников, которые могли достичь целей, остаются неизвестными.
По данным местных источников, над портом активно работают мобильные огневые группы. В то же время официальной информации о последствиях на объекте пока нет.
Порт Усть-Луга: что известно?
Порт Усть-Луга является одним из ключевых энергетических хабов России на Балтийском море, через который осуществляется экспорт нефти и нефтепродуктов. В последнее время подобные объекты все чаще становятся целями атак беспилотников.
Удары по нему напрямую бьют по:
- экспортных доходах России;
- логистике топлива;
- военно-экономическом потенциале.
Удары по портам
В марте 2026 года сообщалось о серии атак на портовую инфраструктуру Ленинградской области РФ, в частности в районе Балтийского моря. Чаще всего упоминались порты Усть-Луга и Приморск. Однако Силы обороны пытались атаковать портовую инфраструктуру Ленинградской области и ранее.
4 января 2025 года украинские дроны пытались атаковать крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Отмечается, что дальнобойные дроны Службы безопасности преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель. В частности, были поражены емкости с газовым конденсатом. В конце января стало известно, что поставки нефти через этот порт приостановились.
12 сентября беспилотники атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск", горело как минимум одно судно.
Удары в марте 2026 года:
- 23 марта в Ленинградской области России сообщили о масштабной атаке беспилотников, в результате которой произошел пожар в порту Приморска и была повреждена инфраструктура. В результате атаки был поврежден резервуар с топливом, что привело к пожару. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение резервуарного парка и нефтеналивной инфраструктуры;
- В ночь на среду, 25 марта, территорию Ленинградской области РФ снова атаковали беспилотники. В результате атаки возник пожар в порту Усть-Луга. По данным соцсетей, предположительно, был поврежден корабль;
- В ночь на пятницу, 27 марта, Ленинградская область подверглась очередной атаке беспилотников - уже третьей подряд. Сообщалось о взрывах и пожарах в районе портов Приморск и Усть-Луга. Вероятно, была повреждена портовая инфраструктура. Впоследствии стало известно, что полностью сгорел один нефтеналивной причал;
- В ночь на воскресенье, 29 марта, беспилотники снова атаковали Ленинградскую область РФ. Порт Усть-Луга получил новые повреждения, возник пожар. В СБУ отметили, что удар был нанесен дальнобойными беспилотниками Центра спецопераций "Альфа";
- В ночь на 31 марта российский порт Усть-Луга снова подвергся атаке беспилотников. Это уже третий удар по объекту за месяц и седьмой день подряд атак в Ленинградской области.
Вітер повіє, дим розсіється - і знову прилітають...
Це не "захист ЗЕ-пропаганди" - просто, "здорова критика". Придивися до хвостової частини ракети. Там одна з лопастей хвостового оперення виступає ВЕРТИКАЛЬНО ВГОРУ. Прямо на шляху вихлопу реактивного струменя, з маршевого двигуна... Як ти думаєш - ЩО з нею станеться, в польоті?
А ще в першій частині кліпу на секунду проскакує графічний глюк в місті де перша мінка, прапор на першому відео брудний, на всіх інших він чистий і висить на різних висотах. Дешева підробка.
Нас пробують "нагодувать милом", і "натягнуть валянок на голову", за допомогою ШІ...