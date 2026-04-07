РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14393 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
7 106 22

Дроны снова атакуют порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ

Атаки дронов парализовали нефтяные порты РФ на Балтике

С 5 утра продолжается атака беспилотников в порту Усть-Луга Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Губернатор области Александр Дрозденко заявил о якобы 20 сбитых БПЛА.

Впрочем, реальные результаты атаки и количество беспилотников, которые могли достичь целей, остаются неизвестными.

По данным местных источников, над портом активно работают мобильные огневые группы. В то же время официальной информации о последствиях на объекте пока нет.

Порт Усть-Луга: что известно?

Порт Усть-Луга является одним из ключевых энергетических хабов России на Балтийском море, через который осуществляется экспорт нефти и нефтепродуктов. В последнее время подобные объекты все чаще становятся целями атак беспилотников.

Удары по нему напрямую бьют по:

  • экспортных доходах России;
  • логистике топлива;
  • военно-экономическом потенциале.

Удары по портам

В марте 2026 года сообщалось о серии атак на портовую инфраструктуру Ленинградской области РФ, в частности в районе Балтийского моря. Чаще всего упоминались порты Усть-Луга и Приморск. Однако Силы обороны пытались атаковать портовую инфраструктуру Ленинградской области и ранее.

4 января 2025 года украинские дроны пытались атаковать крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Отмечается, что дальнобойные дроны Службы безопасности преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель. В частности, были поражены емкости с газовым конденсатом. В конце января стало известно, что поставки нефти через этот порт приостановились.

12 сентября беспилотники атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск", горело как минимум одно судно.

Удары в марте 2026 года:

  • 23 марта в Ленинградской области России сообщили о масштабной атаке беспилотников, в результате которой произошел пожар в порту Приморска и была повреждена инфраструктура. В результате атаки был поврежден резервуар с топливом, что привело к пожару. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение резервуарного парка и нефтеналивной инфраструктуры;
  • В ночь на среду, 25 марта, территорию Ленинградской области РФ снова атаковали беспилотники. В результате атаки возник пожар в порту Усть-Луга. По данным соцсетей, предположительно, был поврежден корабль;
  • В ночь на пятницу, 27 марта, Ленинградская область подверглась очередной атаке беспилотников - уже третьей подряд. Сообщалось о взрывах и пожарах в районе портов Приморск и Усть-Луга. Вероятно, была повреждена портовая инфраструктура. Впоследствии стало известно, что полностью сгорел один нефтеналивной причал;
  • В ночь на воскресенье, 29 марта, беспилотники снова атаковали Ленинградскую область РФ. Порт Усть-Луга получил новые повреждения, возник пожар. В СБУ отметили, что удар был нанесен дальнобойными беспилотниками Центра спецопераций "Альфа";
  • В ночь на 31 марта российский порт Усть-Луга снова подвергся атаке беспилотников. Это уже третий удар по объекту за месяц и седьмой день подряд атак в Ленинградской области.

Автор: 

Ленинградская область (36) порт (773) Удары по РФ (858)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Гарна новина-потрібно добити...
показать весь комментарий
+5
Всьо сбілі, патєрь нет, гаріт трава і вьібілі акно
показать весь комментарий
+4
Цей об єкт має бути знищеним !
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Я так розумію - заважають лише атмосферні явища... Бо там часто сильне задимлення... Не бить же, "всліпу"?
Вітер повіє, дим розсіється - і знову прилітають...
показать весь комментарий
07.04.2026 08:32
Вчора була новина, що порт вже відновили, він знов працює, і що вже танкер загружається. То треба було повернути статус кво до статуса "ква".
показать весь комментарий
07.04.2026 10:09
Бить каждую ночь, чтобы там всё горело круглые сутки...
показать весь комментарий
07.04.2026 09:16
тільки вікна засклили
показать весь комментарий
07.04.2026 07:09
показать весь комментарий
показать весь комментарий
вітькоф і зятьков просять зе!майжебонапарта зупинити атаки по кацапській нафті.
але, зе!лідар непохитний!
за березень, україна під особистим контролем зе!гундоса запустила ще більше дронів, випередив підарів!!!
мабудь про це, зе!поц і слухає байки від сирського та гнатова на ставках.....
показать весь комментарий
07.04.2026 08:11
Усть Луга похоже таки окончательно выйдет из чата моЦкву видимо приберегают на 9 мая...
показать весь комментарий
07.04.2026 08:26
мАскву і не треба бомбити на день побєдобєсія. там достатньо щоб під час параду завили сирени тривоги. кацапи там на красній площаді і повсираються
показать весь комментарий
07.04.2026 09:04
Не, так не пойдёт, бомбить надо обязательно и бомбить конкретно . ибо хороший рюский это не обосраный а мёртвый рюский а быть обосраными это их обычное, рабочее, повседневное состояние..
показать весь комментарий
07.04.2026 09:19
https://www.facebook.com/reel/2020095828901567
показать весь комментарий
07.04.2026 08:29
Хороший "мультік"... За скільки продали?
Це не "захист ЗЕ-пропаганди" - просто, "здорова критика". Придивися до хвостової частини ракети. Там одна з лопастей хвостового оперення виступає ВЕРТИКАЛЬНО ВГОРУ. Прямо на шляху вихлопу реактивного струменя, з маршевого двигуна... Як ти думаєш - ЩО з нею станеться, в польоті?
показать весь комментарий
07.04.2026 08:38
Зате на кожній стіні прапор висить.
Патріотичненько і потужно, все як ******** "зелене плем'я" мародерів.
показать весь комментарий
07.04.2026 09:25
Це "мультік" для "лохів" - як українців, та к і "світових"...
показать весь комментарий
07.04.2026 09:29
Щось з цим роліком не так. Зверни увагу на саму першу частину відео, до першої зміни ракурсу. Там ракети частково з прямоточним двигуном в корпусі і всі ракети з V-образним хвостовим оперінням, при цьому зверху на корпусі є отвір в місті, де помім типу приєднаий прямоточний двигун в інших частинах відео. Всюди далі по відео не побачив жодної ракети з V-образним хвостовим оперінням та знятим обтікачем. Тут явно ШІ попрацював.
показать весь комментарий
07.04.2026 09:37
показать весь комментарий
07.04.2026 09:40

А ще в першій частині кліпу на секунду проскакує графічний глюк в місті де перша мінка, прапор на першому відео брудний, на всіх інших він чистий і висить на різних висотах. Дешева підробка.
показать весь комментарий
07.04.2026 09:51
Та там багато до чого "доколупаться" можна... Ти пишеш про зображення "ракети", "зі знятим обтічником"... Тобто, без рожевого ковпака, в носовій частині. Так от - там видно вхідне сопло ТУРБОРЕАКТИВНОГО двигуна. Такий вигляд мала носова частина МіГ-21, Су-7Б, передня частина двигунів Іл-28, Як-25, Як-28 ... І так далі. Питання: а де там розміщується більше півтони вибухівки?Навкруги двигуна? Чи в крилах?
Нас пробують "нагодувать милом", і "натягнуть валянок на голову", за допомогою ШІ...
показать весь комментарий
07.04.2026 09:53
хоч шось підіймає настрій зранку
показать весь комментарий
07.04.2026 08:59
Схоже за кадром таджики коментують, і головне - радіють дивлячись на все це.
показать весь комментарий
07.04.2026 09:09
житєлі сєвєрной сталіци параші пєтєрбурха скіглять що дихати важко коли вітерець з усть-луги дме на пєтроград . надо челабітную послать царю ***** в маскву шо екологія страждає
показать весь комментарий
07.04.2026 09:48
 
 