Дрони знову атакують порт Усть-Луга у Ленінградській області РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З 5 ранку триває атака безпілотників триває атака безпілотників у порту Усть-Луга Ленінградської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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Губернатор області Олександр Дрозденко заявив про нібито 20 збитих БпЛА.

Втім, реальні результати атаки та кількість безпілотників, які могли досягти цілей, залишаються невідомими.

За даними місцевих джерел, над портом активно працюють мобільні вогневі групи. Водночас офіційної інформації про наслідки на об’єкті наразі немає.

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Порт Усть-Луга: що відомо?

Порт Усть-Луга є одним із ключових енергетичних хабів Росії на Балтійському морі, через який здійснюється експорт нафти та нафтопродуктів. Останнім часом подібні об’єкти дедалі частіше стають цілями атак безпілотників.

Удари по ньому напряму б’ють по:

експортних доходах Росії;

логістиці палива;

військово-економічному потенціалу.

Удари по портах

У березні 2026 року повідомлялося про серію атак на портову інфраструктуру Ленінградської області РФ, зокрема в районі Балтійського моря. Найчастіше згадувалися порти Усть-Луга та Приморськ. Проте Сили Оборони намагались атакувати портову інфраструктуру Ленінградської області і раніше.

4 січня 2025 року, українські дрони намагалися атакувати найбільший у РФ морський торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області. Зазначається, далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль. Зокрема, уразили ємності із газовим конденсатом. Наприкінці січня стало відомо, що постачання нафти через цей порт призупинилося.

12 вересня безпілотники атакували найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ", горіло мінімум одне судно.

Удари у березня 2026 року:

23 березня у Ленінградській області Росії повідомили про масштабну атаку безпілотників, унаслідок якої сталася пожежа в порту Приморська та пошкоджено інфраструктуру. Унаслідок атаки було пошкоджено резервуар із паливом, що спричинило пожежу. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження резервуарного парку та нафтоналивної інфраструктури;

У ніч проти середи, 25 березня, територію Ленінградської області РФ знову атакували безпілотники. Внаслідок атаки виникла пожежа в порту Усть-Луга. За даними соцмереж, імовірно, зазнав пошкодження корабель;

У ніч проти п’ятниці, 27 березня, Ленінградська область зазнала чергової атаки безпілотників - вже третьої поспіль. Повідомлялося про вибухи та пожежі в районі портів Приморськ і Усть-Луга. Ймовірно, було уражено портову інфраструктуру. Згодом стало відомо, що повністю вигорів один нафтоналивний причал;

У ніч проти неділі, 29 березня, безпілотники знову атакували Ленінградську область РФ.Порт Усть-Луга зазнав нових пошкоджень, виникла пожежа. У СБУ зазначили, що удару було завдано далекобійними безпілотниками Центру спецоперацій "Альфа";

У ніч на 31 березня російський порт Усть-Луга знову зазнав атаки безпілотників. Це вже третій удар по об’єкту за місяць і сьомий день поспіль атак у Ленінградській області.

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