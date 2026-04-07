У Новоросійську пошкоджено причал та термінал "Шесхаріс". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ
Після українського удару у Новоросійську пошкоджено причал та об’єкти інфраструктури нафтоналивного термінала "Шесхаріс".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", це підтверджують супутникові знімки.
Йдеться про один із ключових об’єктів перевалки нафти на узбережжі Чорного моря.
Зафіксовано ушкодження причальної частини, а також елементів інфраструктури, що забезпечують роботу терміналу. Масштаби руйнувань уточнюються, однак вже відомо про вплив на функціонування об’єкта.
Що передувало?
Вночі 6 квітня дрони атакували термінал "Шесхаріс". Є повідомлення про пожежу, падіння уламків та можливі пошкодження житлових будинків
Атаку підтвердили в оперативному штабі Краснодарського краю.
Перевалочний комплекс "Шесхаріс": що відомо?
Перевалочний комплекс "Шесхаріс" - це один із ключових елементів нафтової інфраструктури Росії на Чорному морі, розташований у порту Новоросійська. Ось що про нього відомо:
Це великий морський нафтоналивний термінал, призначений для:
- прийому нафти з трубопроводів;
- зберігання;
- перевалки (завантаження) на танкери для експорту.
Входить до системи компанії "Транснефть" (через "Чорномортранснефть").
Фактично є кінцевою точкою трубопровідної мережі перед морським експортом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я впевнений, що "це ми тільки почали" і далі буде обов'язково. І не менше. Вірю в ЗСУ!
Події розвиваються в такому темпі, що за ними не завжди вдається встигати, і тому потрібні деякі уточнення щодо того, що було написано раніше. Так, Генштаб офіційно підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал «Шесхаріс» у порту Новоросійська. Лапті намагаються вибити сльозу у «міжнародної громадськості» і розповісти про те, що під атакою був розташований поруч термінал нафтопроводу КТК, по якому відвантажується казахська нафта, але наші військові чітко вказали ураження їхнього терміналу, проте уточнення потрібно про інший епізод цієї операції.
Раніше ми писали, що удари було зосереджено саме на нафтовій інфраструктурі ворога, а на військові кораблі, що стояли поряд, не було виділено жодного дрона, і як виявилося, це була помилка, викликана мізерністю інформації на той момент. Насправді як мінімум один дрон таки навідався на стоянку військових кораблів і забуцав один із фрегатів - носія крилатих ракет «Калібр». При цьому СБС ЗСУ опублікували https://x.com/Tendar/status/2041106110111736043 відео цього удару. На ньому чітко видно, що ворог запустив зенітну ракету, але куди саме вона полетіла - невідомо, бо після цього дрон продовжив політ до призначеної цілі, а відео обірвалося за кілька метрів до корпусу фрегата.
Лапті пишуть про те, що таке відео не береться до уваги, бо не видно моменту вибуху, а якщо так, то ще невідомо, чи долетів дрон до корабля, чи ні. При цьому вони не надали власного відео, на якому було б показано альтернативний ланцюг подій. Словом, їм не вистачило відео з вибухом корпусу і всього іншого, що вони так ******* дивитися. Але будь-якій адекватній людині зрозуміло, що якщо збити пташку не вдалося і вона долетіла до корабля на відстань кількох метрів, то вона вже не передумає і не полетить в іншому напрямку.
Можливо, не бажаючи того, лапті самі звернули увагу на цей епізод і, як завжди, - даремно. Адже висловлюючи свої сумніви щодо того, чи долетів апарат до корабля, чи ні, вони називають його дроном, а ніяк не уламком, як повідомила місцева влада. Треба ж пам'ятати основні установки Центру і не палити контору такими дурними коментарями.
У цій самій локації було влучання в багатоповерховий будинок, із якого лапті зробили трагедію, але промовчали про важливу деталь. Якби не було цього будинку на трасі польоту дрона, він би зміг пролетіти ще один кілометр, а там розташовано дивізіон ЗРК С-400, і чоботи, напевно, перехрестилися, коли прилетіло не по них, а по будинку. І взагалі всім добре відомо, що саме по своїх будинках активно і постійно працює ЗПРК «Панцир». Дещо раніше, під час попереднього нальоту, такий удар по будинку навіть вдалося зафіксувати на відео. Тому ще невідомо, що саме прилетіло в цей будинок.
Ну, і вже підбиваючи підсумки цього фестивалю, місцевий гауляйтер заявив, що внаслідок нальоту зазнали ушкодження сто приватних і п'ять багатоквартирних будинків, що наводить на думку про те, що або до війни гауляйтер бавився написанням казок, або там активно працював «Панцир», і швидше за все - не один. Тож немає сумнівів у тому, що прутіну вже доповіли про такий перебіг подій, і, можливо, до невдоволення, висловленого ним після атаки на нафтові активи в районі Ленінбурга, він додав ще одне, рішуче невдоволення, хоча - не факт. Справа в тому, що на терміналах у Приморську та Усть-Лузі відвантажують нафту і нафтопродукти, що належать його родині, а як відомо, свої кальсони - ближчі до тіла. Але не можна виключати й те, що фюрер узяв приклад із Додіка і став робити заяви, використовуючи ненормативну лексику. І тут доведеться уточнювати дещо про Додіка.