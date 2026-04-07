У Новоросійську пошкоджено причал та термінал "Шесхаріс". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Після українського удару у Новоросійську пошкоджено причал та об’єкти інфраструктури нафтоналивного термінала "Шесхаріс".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", це підтверджують супутникові знімки.

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Йдеться про один із ключових об’єктів перевалки нафти на узбережжі Чорного моря.

Зафіксовано ушкодження причальної частини, а також елементів інфраструктури, що забезпечують роботу терміналу. Масштаби руйнувань уточнюються, однак вже відомо про вплив на функціонування об’єкта.

Що передувало?

Вночі 6 квітня дрони атакували термінал "Шесхаріс". Є повідомлення про пожежу, падіння уламків та можливі пошкодження житлових будинків

Атаку підтвердили в оперативному штабі Краснодарського краю.

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Перевалочний комплекс "Шесхаріс": що відомо?

Перевалочний комплекс "Шесхаріс" - це один із ключових елементів нафтової інфраструктури Росії на Чорному морі, розташований у порту Новоросійська. Ось що про нього відомо:

Це великий морський нафтоналивний термінал, призначений для:

прийому нафти з трубопроводів;

зберігання;

перевалки (завантаження) на танкери для експорту.

Входить до системи компанії "Транснефть" (через "Чорномортранснефть").

Фактично є кінцевою точкою трубопровідної мережі перед морським експортом.

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