Дрони атакували хімзавод у Воронезькій області Росії

Увечері 6 квітня Воронезька область Росії зазнала атаки дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пабліки повідомляють, що у регіоні оголосили загрозу застосування дронів. Згодом з’явилася інформація, що безпілотники рухалися у бік міста Россош.

Невдовзі у мережі почали публікувати кадри пожежі поблизу одного з хімічних підприємств.

Моніторингові канали повідомляють, що під удар міг потрапити завод "Міндобрива", який виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ знову зробила попередження країнам Балтії за нібито надання неба для українських ударів

Пожежа на хімзаводі та відсутність офіційних заяв

Йдеться про підприємство, яке виробляє базові компоненти для вибухових речовин, що може свідчити про його значення для військової промисловості Росії.

Станом на зараз офіційних коментарів щодо наслідків атаки та масштабів пошкоджень не надходило.

Читайте: Порт Усть-Луга відновив роботу після атаки БпЛА, - Bloomberg