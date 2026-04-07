Дроны атаковали химзавод в Воронежской области России

Вечером 6 апреля Воронежская область России подверглась атаке дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские Telegram-каналы.

Паблики сообщают, что в регионе объявили угрозу применения дронов. Впоследствии появилась информация, что беспилотники двигались в сторону города Россош.

Вскоре в сети начали публиковать кадры пожара вблизи одного из химических предприятий.

Мониторинговые каналы сообщают, что под удар мог попасть завод "Миндобрыва", который производит аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру.

Пожар на химзаводе и отсутствие официальных заявлений

Речь идет о предприятии, производящем базовые компоненты для взрывчатых веществ, что может свидетельствовать о его значении для военной промышленности России.

На данный момент официальных комментариев относительно последствий атаки и масштабов повреждений не поступало.

