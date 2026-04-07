Дроны атаковали химзавод в Воронежской области России
Вечером 6 апреля Воронежская область России подверглась атаке дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские Telegram-каналы.
Паблики сообщают, что в регионе объявили угрозу применения дронов. Впоследствии появилась информация, что беспилотники двигались в сторону города Россош.
Вскоре в сети начали публиковать кадры пожара вблизи одного из химических предприятий.
Мониторинговые каналы сообщают, что под удар мог попасть завод "Миндобрыва", который производит аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру.
Пожар на химзаводе и отсутствие официальных заявлений
Речь идет о предприятии, производящем базовые компоненты для взрывчатых веществ, что может свидетельствовать о его значении для военной промышленности России.
На данный момент официальных комментариев относительно последствий атаки и масштабов повреждений не поступало.
