Порт Усть-Луга возобновил работу после атаки БПЛА, - Bloomberg

Усть-Луга - один из ключевых российских портов на Балтийском море - возобновил перевалку сырой нефти после того, как подвергся атаке украинских беспилотников и был вынужден приостановить работу.

Как сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что 4 апреля к работе вернулся нефтяной терминал. Танкер класса Aframax приступил к погрузке.

Несмотря на возобновление работы порта, атаки существенно повлияли на российскую нефтяную инфраструктуру. По оценкам, ранее было нарушено до 40% экспортных мощностей страны.

Удары по портам

В марте 2026 года сообщалось о серии атак на портовую инфраструктуру Ленинградской области РФ, в частности в районе Балтийского моря:

23 марта в Ленинградской области России сообщили о масштабной атаке беспилотников, в результате которой произошел пожар в порту Приморска и была повреждена инфраструктура. В результате атаки был поврежден резервуар с топливом, что привело к пожару. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение резервуарного парка и нефтеналивной инфраструктуры.

В ночь на среду, 25 марта, территорию Ленинградской области РФ снова атаковали беспилотники. В результате атаки возник пожар в порту Усть-Луга. По данным соцсетей, предположительно, был поврежден корабль.

В ночь на пятницу, 27 марта, Ленинградская область подверглась очередной атаке беспилотников - уже третьей подряд. Сообщалось о взрывах и пожарах в районе портов Приморск и Усть-Луга. Вероятно, была повреждена портовая инфраструктура. Впоследствии стало известно, что полностью сгорел один нефтеналивной причал.

В ночь на воскресенье, 29 марта, беспилотники снова атаковали Ленинградскую область РФ. Порт Усть-Луга получил новые повреждения, возник пожар. В СБУ отметили, что удар был нанесен дальнобойными беспилотниками Центра спецопераций "Альфа".

В ночь на 31 марта российский порт Усть-Луга снова подвергся атаке беспилотников. Это уже третий удар по объекту за месяц и седьмой день подряд атак в Ленинградской области.

