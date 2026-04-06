Порт Усть-Луга возобновил работу после атаки БПЛА, - Bloomberg

Атаки БПЛА по Усть-Луге: порт возобновил работу, но есть последствия

Усть-Луга - один из ключевых российских портов на Балтийском море - возобновил перевалку сырой нефти после того, как подвергся атаке украинских беспилотников и был вынужден приостановить работу.

Отмечается, что 4 апреля к работе вернулся нефтяной терминал. Танкер класса Aframax приступил к погрузке.

Несмотря на возобновление работы порта, атаки существенно повлияли на российскую нефтяную инфраструктуру. По оценкам, ранее было нарушено до 40% экспортных мощностей страны.

Удары по портам

В марте 2026 года сообщалось о серии атак на портовую инфраструктуру Ленинградской области РФ, в частности в районе Балтийского моря: 

  • 23 марта в Ленинградской области России сообщили о масштабной атаке беспилотников, в результате которой произошел пожар в порту Приморска и была повреждена инфраструктура. В результате атаки был поврежден резервуар с топливом, что привело к пожару. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение резервуарного парка и нефтеналивной инфраструктуры.
  • В ночь на среду, 25 марта, территорию Ленинградской области РФ снова атаковали беспилотники. В результате атаки возник пожар в порту Усть-Луга. По данным соцсетей, предположительно, был поврежден корабль.
  • В ночь на пятницу, 27 марта, Ленинградская область подверглась очередной атаке беспилотников - уже третьей подряд. Сообщалось о взрывах и пожарах в районе портов Приморск и Усть-Луга. Вероятно, была повреждена портовая инфраструктура. Впоследствии стало известно, что полностью сгорел один нефтеналивной причал.
  • В ночь на воскресенье, 29 марта, беспилотники снова атаковали Ленинградскую область РФ. Порт Усть-Луга получил новые повреждения, возник пожар. В СБУ отметили, что удар был нанесен дальнобойными беспилотниками Центра спецопераций "Альфа".
  • В ночь на 31 марта российский порт Усть-Луга снова подвергся атаке беспилотников. Это уже третий удар по объекту за месяц и седьмой день подряд атак в Ленинградской области.

Лише балістика ГАРАНТОВАНО це зупинить.
показать весь комментарий
06.04.2026 07:40 Ответить
Ну зате ясно в який причал треба бить.
показать весь комментарий
06.04.2026 07:21 Ответить
Саме тому сьогодні вночі били по новорАсєйську
показать весь комментарий
06.04.2026 07:36 Ответить
смєлий.
Екіпаж стоїть з вогнегасниками напоготові?
06.04.2026 07:23 Ответить
Та щоб мене....
06.04.2026 07:23 Ответить
06.04.2026 07:26 Ответить
О..... на маєш...
06.04.2026 07:27 Ответить
Партнери сказали шоб ми більше по нафті газу не били
06.04.2026 07:29 Ответить
Звідти менший двіж - 60 - 70 % нафти йде з Балтики
06.04.2026 07:44 Ответить
Нихера. С чорного моря +- 40%, с Балтики +-40 и с дальнего востока 20%.
06.04.2026 07:54 Ответить
З новоросійська там американці качають казахську нафту
06.04.2026 07:57 Ответить
Та похер, що вони там качають. Я тобі за шезхаріз та туапсе кажу, там казанська нафта, приблизно 40% від всього кацапського експорта.
06.04.2026 08:10 Ответить
•кацапська
06.04.2026 08:13 Ответить
Доречі, вже майже не качають, через Каспій почали перекидати.
06.04.2026 08:12 Ответить
Я на початку написав - експорт нафти газу
06.04.2026 08:29 Ответить
експортний відвантажувальнй термінал у Новоросійську один - "Шесхаріс", і він не має ніякого відношення до американців. Комплекс належить "Чорномортранснефті" - дочірній компанії "Транснефті"
06.04.2026 08:43 Ответить
Я знаю - писав з якого моря йде найбільший експорт
06.04.2026 09:24 Ответить
до чого тут "набільший експорт"? я вказав на ваше помилкове твердження - "З новоросійська там американці качають казахську нафту"
06.04.2026 09:28 Ответить
Бо там є їх частка
06.04.2026 09:29 Ответить
Нема. Читайте повільно: експортний відвантажувальнй термінал у Новоросійську один - "Шесхаріс", і він не має ніякого відношення до американців. Комплекс належить "Чорномортранснефті" - дочірній компанії "Транснефті".
06.04.2026 09:32 Ответить
Дивіться в Гуглі чи є американська нафтова компанія в новоросійську
06.04.2026 09:35 Ответить
саме до цього я вас і спонукаю. Робіть це перед тим, як коментувати.
06.04.2026 09:41 Ответить
Роблю в Гуглі запит - чи є в нов. амер. нафтова компанія - Відповідь - У новорос. функціонує нафтовий термінал КТК в якому амер. компанії Шеврон та Ексон Мобіл мають частки власності та інтереси шо дозволяє їм транспортувати нафту з Казах. через рос. порт попри санкції
06.04.2026 11:28 Ответить
нафтовий термінал КТК не у Новоросійську. Гугліть тщатєльнєє.
06.04.2026 11:37 Ответить
Я запитав за новорос і мені відповіли шо там - чому я маю їм не вірити?
06.04.2026 11:39 Ответить
Тому що термінал КТК не у Новоросійську. Спробуйте запитати у іншого гугла, бо цей вам бреше.
06.04.2026 11:41 Ответить
Норм такий Гугл на Кромі
06.04.2026 11:44 Ответить
він вас обманює у данному випадку., тому дрон не запускайте, бо у термінал КТК точно не влучите.
06.04.2026 11:49 Ответить
25 лютого 2026 р Стефанішині була нота від Держ. департаменту США з цього питання "Ми чули шо українські атаки на Нов. зачепили ам. інвестиції які здійснюються через каз.ах. Нам слід утриматись від атак на амер. інтереси
06.04.2026 12:06 Ответить
у нинішньому держдепі зараз всі тормознуті. Ми ще наприкінці листопада знесли БЕКами причальні пристрої морського термінала КТК , що призвело до припинення вантажних операцій. тому як вам зауважив вище MD_DB американці перенесли потоки транспортування через каспійський напрямок. А ноту ми поклали у колекцію, бо нам ніколи читати фантазії нинішньої адміністрації БД, бо у нас війна, коли вона закінчиться, тоді почитаємо. А зараз ми ************ казахських американців і американських казахів. Як тільки там буде помічена відвантажувальна активність, то ми знов БЕКами знесем причальний відвантажувальний пристрій.
І якщо навіть якійсь борзий поодинокий танкер щось собі там наллє, то з ним буде теж саме, що з турецькім танкером "Altura" тиждень тому. У нас війна, тому нам ***** на америкаців, казахів, турків та інших папуасів разом з їхніми ормузькими проблемами.
06.04.2026 12:27 Ответить
Так - тільки за ракетами до Петріота та іншою зброєю нам потрібно іти на поклон до США
06.04.2026 13:03 Ответить
за гроші американський ВПК і маму продастьтрампа вдавить. Хіба що всі вистріляють в Ормуз.
06.04.2026 13:09 Ответить
Так Трамп може й за гроші не продавати - йому зараз ніхто не указ
06.04.2026 13:12 Ответить
ви не зрозуміли - це не трамп продає.
06.04.2026 13:14 Ответить
А зупиняє цю історію чи дає добро Трамп
06.04.2026 13:18 Ответить
трамп зараз навіть свій пронос не може зупинити, і не тільки словісний.
06.04.2026 13:20 Ответить
У них нема профіциту з деякими видами зброї
06.04.2026 14:54 Ответить
Зрозуміло чому. Орки терміново перекинули ППО в Усть-Лугу.
06.04.2026 08:42 Ответить
Це не ми.Відпускники,невідомі дрони невідомого походження,тай взагалі,якби кацапи не чинили спротиву,то все давно закінчилось!Ато набудували нафтових терміналів,дронам нема де політати!!!
06.04.2026 10:42 Ответить
Зараз "фламінгами" добавлять. Чи ні?
06.04.2026 07:47 Ответить
пора вїбать
06.04.2026 07:50 Ответить
В'іби!
06.04.2026 09:14 Ответить
Натяк зрозуміли
06.04.2026 08:01 Ответить
А як потужно піарились...
06.04.2026 08:06 Ответить
Піарились ? Місцеві репортери та супутникові знимки показували, який це був піар. Вмієте краще ? Зробіть.
06.04.2026 08:36 Ответить
не заважайте місцевим поражєнцам.
06.04.2026 08:47 Ответить
І "фламінгам".
06.04.2026 09:16 Ответить
по таким об'єктам навряд чи.
06.04.2026 09:24 Ответить
Ні. По таким (48°59'50.4"N 44°12'53.8"E)
06.04.2026 09:39 Ответить
я тут ні до чого. Це просто факт.
06.04.2026 09:48 Ответить
Спеці наші з дивану на більший термін розрахували... Порти без передоху потрібно нищити..Поки приціл пристріляний.....
06.04.2026 08:13 Ответить
Постійно потрібно піднімати градус.
06.04.2026 08:28 Ответить
Там же був потужний розгром, битва при Ватерлоо від зеленського
06.04.2026 08:41 Ответить
термінал "Новатек горів 9 діб - з 25 по 2 квітня включно. В цей час панамакс стояв на рейді і чекав поки вигорять резрвуари. Тепер буде добу завантажуватись.
06.04.2026 08:55 Ответить
До речі, я вже писав тоді тут , що так, удари по порту Усть Луга і його терміналам і резервуарам - це класний і довгоочікуваний і показовий удар . Роботу порту було призупинено і картинка палаючих і димлячих терміналів гріла і радувала душу.Але в залежності від пошкоджень через тиждень - місяців два вони все відновлять...Не хочу показатись диванним єспертом, але хочу поділитись думкою тих військових хто більше на цьому знається, і які вважають що ,для ефективної зупинки експорту нафти через порт Усть-Луга значно доцільніше було б зосереджувати удари не на лінійних ділянках трубопроводів чи завантажувальних естакадах у самому порту, які є відносно простими металевими конструкціями, що легко латаються або замінюються силами звичайних ремонтних бригад протягом лічених днів, а на критичній інфраструктурі забезпечення тиску. Найвразливішими вузлами є нафтоперекачувальні станції (НПС), а саме їхні машинні зали, де встановлені магістральні насосні агрегати та потужні електродвигуни. Це складне, високотехнологічне обладнання часто є імпортним або унікальним, тому через дію міжнародних санкцій його неможливо швидко знайти на складі, замовити чи замінити, а процес пусконалагодження після серйозних пошкоджень може тривати місяцями, що повністю паралізує прокачування нафти по всій тисячокілометровій системі БТС-2. Окрім самих насосів, критичного ураження завдали б і удари по трансформаторних підстанціях, які живлять ці станції, оскільки без колосальних обсягів електроенергії робота системи неможлива. Основними цілями в цьому контексті є НПС «Унеча» у Брянській області, яка є точкою входу нафти в систему, НПС №2 «Андреаполь» у Тверській області, НПС №3 у Смоленській області, НПС №4 біля Великих Лук у Псковській області, НПС №5 у Новгородській області, а також стратегічно важлива НПС №7 у Ленінградській області, яка керує потоками безпосередньо перед портом, та кінцева станція «Усть-Луга», що відповідає за фінальний тиск при наливі на танкери.....Ось перелік ключових об'єктів нафтопроводу БТС-2 з їхнім географічним розташуванням. Якшо комусь цікаво ,ви можете навіть самі скопіювати ці назви або координати в Google Maps або Google Earth для детального візуального огляду інфраструктури (насосних цехів, резервуарів та підстанцій).
🔥НПС «Унеча» (Брянська обл.) - Початкова точка системи. Розташована поблизу села Найтоповичі. Координати: 52.791, 32.748. Це величезний вузол, де нафта розподіляється з магістралі «Дружба».
🔥НПС №2 «Андреаполь» (Тверська обл.) - Знаходиться на північний захід від міста Андреаполь. Координати: 56.711, 32.128. Станція забезпечує тиск на складному рельєфі.
🔥НПС №3 (Смоленська обл.) - Розташована в районі селища Пржевальське. Координати: 55.518, 32.610.
🔥НПС №4 (Псковська обл.) -Знаходиться поблизу міста Великі Луки (район села Пореччя). Координати: 56.124, 30.547.
🔥НПС №5 (Новгородська обл.) - Розташована поблизу селища Пестово або в районі міста Холм (залежно від черги будівництва). Ключовий об'єкт у цьому секторі: 57.147, 31.189.
🔥НПС №7 (Ленінградська обл.) - Один з найважливіших об'єктів перед портом. Знаходиться поблизу селища Нежново. Координати: 59.578, 28.625. Тут розташовані потужні насоси та великий резервуарний парк.НПС «Усть-Луга» (Кінцева) - Безпосередньо в промисловій зоні порту. Координати: 59.675, 28.412. Вона відповідає за фінальне нагнітання нафти на танкери.
Можу підказати ,на що звертати увагу на знімках:
При аналізі супутникових фото шукайте прямокутні будівлі з великою кількістю вентиляційних труб на даху - це і є машинні зали з насосами. Також поруч завжди розташовані відкриті розподільчі пристрої (ОРУ) з трансформаторами, які є критичними точками живлення....... ⚡Кожний з цих об'єктів - своєрідна кащеева голка і серце цієї магістралі…
БПС-2 на мапі у лівій нижній частині позначено синім штрих-пунктиром

06.04.2026 09:31 Ответить
Унєча вже давно нічого не качає.
06.04.2026 10:01 Ответить
Через Усть-Лугу також йде експорт добрив, тої ж аміачної селітри - якби вдалось вдарити по складу селітри - не потрібно було б більше іших ударів, бо рознесло б все на кілька кілометрів навкруги...
06.04.2026 10:08 Ответить
з Усть-Луги експортують тільки рідкий аміак. Декілька років тому кацапи збирались інвестувати у термінал для ексорту сухих добрив в Усть-Лузі, який начебто повинен був запрацювати наприкинці 2026 року, але у зв'язку з регулярними ударами по десятку самих значних виробників добрив на європейській частині рф, а також із стагфляцією, навряд чи це стане реальністю в цьому році.
06.04.2026 12:49 Ответить
Можливо. Я чув, як про амміачну селітру в Усть-Лузі хтось із Z-блогерів між собою триндів - пускали відривком на якомусь з наших каналів - чи то у Стерненка, чи то у когось ще. Може вони помилялися, може свідома деза...
06.04.2026 12:52 Ответить
зетблогери завжди *******, як тільки відкривають рота. Наразі нема в Усть-Лузі готового терміналу для перевалки сухих добрив. Пару років тому "Порт-Фавор" щось планував, але до діла так і не дійшло.
06.04.2026 12:59 Ответить
Нельсон,бачу споавжнього розвідника......
06.04.2026 10:44 Ответить
А казали що він виведений з ладу не менше кількох місяців до пів року. Не потрібно недооцінювати рашистів. Дай рашистам кілька місяців перемир'я і вони відновлять свою армію і вплив в світі і стануть ще сильнішими ніж були до війни. А у нас як завжди будуть чубитись за крісла і докрадати те що залишилось, а потім верещати рятуйте бо рашисти знову раптово на нас напали
06.04.2026 10:13 Ответить
 
 