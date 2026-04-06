Порт Усть-Луга возобновил работу после атаки БПЛА, - Bloomberg
Усть-Луга - один из ключевых российских портов на Балтийском море - возобновил перевалку сырой нефти после того, как подвергся атаке украинских беспилотников и был вынужден приостановить работу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Bloomberg.
Отмечается, что 4 апреля к работе вернулся нефтяной терминал. Танкер класса Aframax приступил к погрузке.
Несмотря на возобновление работы порта, атаки существенно повлияли на российскую нефтяную инфраструктуру. По оценкам, ранее было нарушено до 40% экспортных мощностей страны.
Удары по портам
В марте 2026 года сообщалось о серии атак на портовую инфраструктуру Ленинградской области РФ, в частности в районе Балтийского моря:
- 23 марта в Ленинградской области России сообщили о масштабной атаке беспилотников, в результате которой произошел пожар в порту Приморска и была повреждена инфраструктура. В результате атаки был поврежден резервуар с топливом, что привело к пожару. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение резервуарного парка и нефтеналивной инфраструктуры.
- В ночь на среду, 25 марта, территорию Ленинградской области РФ снова атаковали беспилотники. В результате атаки возник пожар в порту Усть-Луга. По данным соцсетей, предположительно, был поврежден корабль.
- В ночь на пятницу, 27 марта, Ленинградская область подверглась очередной атаке беспилотников - уже третьей подряд. Сообщалось о взрывах и пожарах в районе портов Приморск и Усть-Луга. Вероятно, была повреждена портовая инфраструктура. Впоследствии стало известно, что полностью сгорел один нефтеналивной причал.
- В ночь на воскресенье, 29 марта, беспилотники снова атаковали Ленинградскую область РФ. Порт Усть-Луга получил новые повреждения, возник пожар. В СБУ отметили, что удар был нанесен дальнобойными беспилотниками Центра спецопераций "Альфа".
- В ночь на 31 марта российский порт Усть-Луга снова подвергся атаке беспилотников. Это уже третий удар по объекту за месяц и седьмой день подряд атак в Ленинградской области.
+9 Randall Flag #387882
06.04.2026 07:40
+8 Андрій Собченко #592866
06.04.2026 07:21
+8 Віталій Залізняк
06.04.2026 07:36
Екіпаж стоїть з вогнегасниками напоготові?
І якщо навіть якійсь борзий поодинокий танкер щось собі там наллє, то з ним буде теж саме, що з турецькім танкером "Altura" тиждень тому. У нас війна, тому нам ***** на америкаців, казахів, турків та інших папуасів разом з їхніми ормузькими проблемами.
маму продастьтрампа вдавить. Хіба що всі вистріляють в Ормуз.
🔥НПС «Унеча» (Брянська обл.) - Початкова точка системи. Розташована поблизу села Найтоповичі. Координати: 52.791, 32.748. Це величезний вузол, де нафта розподіляється з магістралі «Дружба».
🔥НПС №2 «Андреаполь» (Тверська обл.) - Знаходиться на північний захід від міста Андреаполь. Координати: 56.711, 32.128. Станція забезпечує тиск на складному рельєфі.
🔥НПС №3 (Смоленська обл.) - Розташована в районі селища Пржевальське. Координати: 55.518, 32.610.
🔥НПС №4 (Псковська обл.) -Знаходиться поблизу міста Великі Луки (район села Пореччя). Координати: 56.124, 30.547.
🔥НПС №5 (Новгородська обл.) - Розташована поблизу селища Пестово або в районі міста Холм (залежно від черги будівництва). Ключовий об'єкт у цьому секторі: 57.147, 31.189.
🔥НПС №7 (Ленінградська обл.) - Один з найважливіших об'єктів перед портом. Знаходиться поблизу селища Нежново. Координати: 59.578, 28.625. Тут розташовані потужні насоси та великий резервуарний парк.НПС «Усть-Луга» (Кінцева) - Безпосередньо в промисловій зоні порту. Координати: 59.675, 28.412. Вона відповідає за фінальне нагнітання нафти на танкери.
Можу підказати ,на що звертати увагу на знімках:
При аналізі супутникових фото шукайте прямокутні будівлі з великою кількістю вентиляційних труб на даху - це і є машинні зали з насосами. Також поруч завжди розташовані відкриті розподільчі пристрої (ОРУ) з трансформаторами, які є критичними точками живлення....... ⚡Кожний з цих об'єктів - своєрідна кащеева голка і серце цієї магістралі…
БПС-2 на мапі у лівій нижній частині позначено синім штрих-пунктиром