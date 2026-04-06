Порт Усть-Луга відновив роботу після атаки БпЛА, - Bloomberg
Усть-Луга - один із ключових російських портів на Балтійському морі – відновив перевантаження сирої нафти після того, як зазнав атаки українських безпілотників та був змушений призупинити роботу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агенство Bloomberg.
Зазначається, що 4 квітня до роботи повернувся нафтовий термінал. Танкер класу Aframax розпочав завантаження.
Попри відновлення роботи порту, атаки суттєво вплинули на російську нафтову інфраструктуру. За оцінками, раніше було порушено до 40% експортних потужностей країни.
Удари по портах
У березні 2026 року повідомлялося про серію атак на портову інфраструктуру Ленінградської області РФ, зокрема в районі Балтійського моря:
- 23 березня у Ленінградській області Росії повідомили про масштабну атаку безпілотників, унаслідок якої сталася пожежа в порту Приморська та пошкоджено інфраструктуру. Унаслідок атаки було пошкоджено резервуар із паливом, що спричинило пожежу. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження резервуарного парку та нафтоналивної інфраструктури.
- У ніч проти середи, 25 березня, територію Ленінградської області РФ знову атакували безпілотники. Внаслідок атаки виникла пожежа в порту Усть-Луга. За даними соцмереж, імовірно, зазнав пошкодження корабель.
- У ніч проти п’ятниці, 27 березня, Ленінградська область зазнала чергової атаки безпілотників - вже третьої поспіль. Повідомлялося про вибухи та пожежі в районі портів Приморськ і Усть-Луга. Ймовірно, було уражено портову інфраструктуру. Згодом стало відомо, що повністю вигорів один нафтоналивний причал.
- У ніч проти неділі, 29 березня, безпілотники знову атакували Ленінградську область РФ.Порт Усть-Луга зазнав нових пошкоджень, виникла пожежа. У СБУ зазначили, що удару було завдано далекобійними безпілотниками Центру спецоперацій "Альфа".
- У ніч на 31 березня російський порт Усть-Луга знову зазнав атаки безпілотників. Це вже третій удар по об’єкту за місяць і сьомий день поспіль атак у Ленінградській області.
Топ коментарі
+9 Randall Flag #387882
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показати весь коментар06.04.2026 07:36 Відповісти Посилання
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