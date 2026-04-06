Порт Усть-Луга відновив роботу після атаки БпЛА, - Bloomberg

Усть-Луга - один із ключових російських портів на Балтійському морі – відновив перевантаження сирої нафти після того, як зазнав атаки українських безпілотників та був змушений призупинити роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агенство Bloomberg.

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Зазначається, що 4 квітня до роботи повернувся нафтовий термінал. Танкер класу Aframax розпочав завантаження.

Попри відновлення роботи порту, атаки суттєво вплинули на російську нафтову інфраструктуру. За оцінками, раніше було порушено до 40% експортних потужностей країни.

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Удари по портах

У березні 2026 року повідомлялося про серію атак на портову інфраструктуру Ленінградської області РФ, зокрема в районі Балтійського моря:

23 березня у Ленінградській області Росії повідомили про масштабну атаку безпілотників, унаслідок якої сталася пожежа в порту Приморська та пошкоджено інфраструктуру. Унаслідок атаки було пошкоджено резервуар із паливом, що спричинило пожежу. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження резервуарного парку та нафтоналивної інфраструктури.

У ніч проти середи, 25 березня, територію Ленінградської області РФ знову атакували безпілотники. Внаслідок атаки виникла пожежа в порту Усть-Луга. За даними соцмереж, імовірно, зазнав пошкодження корабель.

У ніч проти п’ятниці, 27 березня, Ленінградська область зазнала чергової атаки безпілотників - вже третьої поспіль. Повідомлялося про вибухи та пожежі в районі портів Приморськ і Усть-Луга. Ймовірно, було уражено портову інфраструктуру. Згодом стало відомо, що повністю вигорів один нафтоналивний причал.

У ніч проти неділі, 29 березня, безпілотники знову атакували Ленінградську область РФ.Порт Усть-Луга зазнав нових пошкоджень, виникла пожежа. У СБУ зазначили, що удару було завдано далекобійними безпілотниками Центру спецоперацій "Альфа".

У ніч на 31 березня російський порт Усть-Луга знову зазнав атаки безпілотників. Це вже третій удар по об’єкту за місяць і сьомий день поспіль атак у Ленінградській області.

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