РФ вновь вынесла предупреждение странам Балтии за якобы предоставление воздушного пространства для украинских ударов

Россия заявила о предупреждении странам Балтии в связи с якобы предоставленным Украине разрешением на использование их воздушного пространства для нанесения ударов по портам РФ на Балтийском море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Реакция Москвы на воздушное пространство стран Балтии

Захарова отметила, что Россия "сделала предупреждение" странам Балтии и предупредила о возможных последствиях в случае игнорирования этого сообщения.

Ранее подобные заявления делал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Этим странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у этих режимов, этих стран, хватит ума, они прислушаются. А если нет, то им придется столкнуться с ответом", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Россия назвала действия стран Балтии потенциально опасными и подчеркнула серьезность последствий для тех государств, которые, по ее оценке, позволяют Украине наносить удары по российской территории.

Что предшествовало?

Напомним, что утром 25 марта Воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестным беспилотником, залетевшим с территории РФ.

Впоследствии премьер-министр Ругинене подтвердила, что дрон был украинским и сбился с курса.

Известно, что с вечера 30 марта зафиксировано несколько инцидентов с беспилотниками. У границы Латвии с Россией зафиксировали неизвестный беспилотник. В то же время в Молдове зафиксировали пролет ударного беспилотника "шахед".

