РФ вновь вынесла предупреждение странам Балтии за якобы предоставление воздушного пространства для украинских ударов
Россия заявила о предупреждении странам Балтии в связи с якобы предоставленным Украине разрешением на использование их воздушного пространства для нанесения ударов по портам РФ на Балтийском море.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
Реакция Москвы на воздушное пространство стран Балтии
Захарова отметила, что Россия "сделала предупреждение" странам Балтии и предупредила о возможных последствиях в случае игнорирования этого сообщения.
Ранее подобные заявления делал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Этим странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у этих режимов, этих стран, хватит ума, они прислушаются. А если нет, то им придется столкнуться с ответом", - заявила официальный представитель МИД РФ.
Россия назвала действия стран Балтии потенциально опасными и подчеркнула серьезность последствий для тех государств, которые, по ее оценке, позволяют Украине наносить удары по российской территории.
Что предшествовало?
- Напомним, что утром 25 марта Воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестным беспилотником, залетевшим с территории РФ.
- Впоследствии премьер-министр Ругинене подтвердила, что дрон был украинским и сбился с курса.
- Известно, что с вечера 30 марта зафиксировано несколько инцидентов с беспилотниками. У границы Латвии с Россией зафиксировали неизвестный беспилотник. В то же время в Молдове зафиксировали пролет ударного беспилотника "шахед".
Такий собі Портніков абсолютно переконаний, що ні, але все йде то того.