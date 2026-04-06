Новости
1 807 13

РФ вновь вынесла предупреждение странам Балтии за якобы предоставление воздушного пространства для украинских ударов

Захарова вынесла предупреждение странам Балтии

Россия заявила о предупреждении странам Балтии в связи с якобы предоставленным Украине разрешением на использование их воздушного пространства для нанесения ударов по портам РФ на Балтийском море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Реакция Москвы на воздушное пространство стран Балтии

Захарова отметила, что Россия "сделала предупреждение" странам Балтии и предупредила о возможных последствиях в случае игнорирования этого сообщения.

Ранее подобные заявления делал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Этим странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у этих режимов, этих стран, хватит ума, они прислушаются. А если нет, то им придется столкнуться с ответом", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Россия назвала действия стран Балтии потенциально опасными и подчеркнула серьезность последствий для тех государств, которые, по ее оценке, позволяют Украине наносить удары по российской территории.

Что предшествовало?

Топ комментарии
06.04.2026 20:50
Знов білочку спіймала.
06.04.2026 21:01
06.04.2026 20:52
06.04.2026 20:50
06.04.2026 20:52
Якщо в сосіїї вистачить клепки, то вона не полізе до країн Балтії. А якщо ні, буде мати справу з відповіддю!
06.04.2026 20:53
"Гавкаюча собака кусаться боїться..."
06.04.2026 21:04
Куда вынесла??? Лучше бы ***** вынесли, вперёд ногами...
06.04.2026 20:59
Знов білочку спіймала.
06.04.2026 21:01
Вона там вже гніздо звила.
06.04.2026 21:34
Жарти жартами, але рф дійсно може відповісти. Запустить наприклад аналог українських бпла по якійсь інфраструктурі і скаже, що то Україна винна а вони не при чому.
06.04.2026 21:04
Ти мабуть не знаєш що супутників, яки все фіксують вистачає
06.04.2026 21:13
Наші бпла падали у Фінляндії,а ракети ППО у Польщі.Україна офіційно принесла вибачення,а офіційні особи цих країн заявили що у всьому винна рашка з своєю агресією.
06.04.2026 21:49
Так, а чого, бульбофюреру можна, а балтійським країнам ні?
06.04.2026 21:08
Мабуть у неї та Медведєва білочки працюють найбільше. Швидше за все, навіть не залишають місця роботи. Хоча б у дурепи розуму вистачило, що вони в ЄС і НАТО, і самі не можуть приймати таких рішень
06.04.2026 21:12
Вторгнення до країн Балтії буде.

Такий собі Портніков абсолютно переконаний, що ні, але все йде то того.
06.04.2026 21:23
 
 