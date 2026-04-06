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Новини Атака дронів на регіони РФ
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РФ знову зробила попередження країнам Балтії за нібито надання неба для українських ударів

Захарова зробила попередження країнам Балтії

Росія заявила про попередження державам Балтії через нібито надання України дозволу на використання їхнього повітряного простору для ударів по портах РФ на Балтійському морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

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Реакція Москви на повітряний простір країн Балтії

Захарова зазначила, що Росія "зробила попередження" країнам Балтії, і попередила про можливі наслідки у разі ігнорування цього повідомлення.

Раніше подібні заяви робив речник Кремля Дмітрій Пєсков.

"Цим країнам зробили відповідне попередження. Якщо у цих режимів, цих країн, вистачить клепки, вони дослухаються. А якщо ні, будуть мати справу з відповіддю", – заявила речниця МЗС РФ.

Росія назвала дії країн Балтії потенційно небезпечними та наголосила на серйозності наслідків для тих держав, які, за її оцінкою, дозволяють Україні завдавати удари по російській території.

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Що передувало?

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росія (70808) атака (1806) дрони (8682)
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Топ коментарі
+22
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06.04.2026 20:50 Відповісти
+12
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06.04.2026 20:52 Відповісти
+11
Знов білочку спіймала.
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06.04.2026 21:01 Відповісти

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