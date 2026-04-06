РФ знову зробила попередження країнам Балтії за нібито надання неба для українських ударів

Росія заявила про попередження державам Балтії через нібито надання України дозволу на використання їхнього повітряного простору для ударів по портах РФ на Балтійському морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

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Реакція Москви на повітряний простір країн Балтії

Захарова зазначила, що Росія "зробила попередження" країнам Балтії, і попередила про можливі наслідки у разі ігнорування цього повідомлення.

Раніше подібні заяви робив речник Кремля Дмітрій Пєсков.

"Цим країнам зробили відповідне попередження. Якщо у цих режимів, цих країн, вистачить клепки, вони дослухаються. А якщо ні, будуть мати справу з відповіддю", – заявила речниця МЗС РФ.

Росія назвала дії країн Балтії потенційно небезпечними та наголосила на серйозності наслідків для тих держав, які, за її оцінкою, дозволяють Україні завдавати удари по російській території.

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Що передувало?

Нагадаємо, що вранці 25 березня Повітряні сили Латвії зафіксували порушення повітряного простору країни невідомим безпілотником, що залетів з території РФ.

Згодом прем'єрка Ругінене підтвердила, що дрон був українським та збився з курсу.

Відомо, що з вечора 30 березня зафіксовано кілька інцидентів з безпілотниками. Біля кордону Латвії з Росією зафіксували невідомий безпілотник. Водночас у Молдові зафіксували проліт ударного безпілотника "шахед".

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