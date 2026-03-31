У Латвії виявили невідомий дрон біля кордону з РФ, у Молдові зафіксовано проліт "шахеду"

З вечора 30 березня зафіксовано кілька інцидентів з безпілотниками. Біля кордону Латвії з Росією зафіксували невідомий безпілотник. Водночас у Молдові зафіксували проліт ударного безпілотника "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дрон біля кордону

Національні збройні сили Латвії ввечері 30 березня виявили невідомий безпілотник поблизу кордону з Росією, йдеться у соцмережі Х.

У районі Лудзенського та Балвського країв у Латвії зафіксували іноземний безпілотний літальний апарат поблизу кордону з Росією. У військовому відомстві Латвії уточнили, що дрон перебував у безпосередній близькості до латвійсько-російського кордону, однак не порушував повітряного простору країни.

На тлі інциденту в країні було активовано систему SMS-сповіщень для мешканців прикордонних регіонів із попередженням про потенційну загрозу.

Після того як безпілотник віддалився від кордону, жителям надіслали повторне повідомлення про відсутність небезпеки.

Порушення повітряного простору у Молдові

У ніч на 31 березня в повітряному просторі Молдови було виявлено бойовий безпілотник типу "Шахед". Про це повідомляють молдовські ЗМІ з посиланням на уряд країни.

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За даними Національної армії Молдови, о 21:29 служба повітряних операцій зафіксувала несанкціоноване порушення повітряного простору країни.

Згідно з інформацією систем спостереження, дрон перетнув державний кордон з боку населеного пункту Комарівка Одеської області України та рухався у напрямку села Шипка.

У зв’язку з інцидентом орган цивільної авіації Молдови тимчасово обмежив повітряний простір на півночі країни на 15 хвилин.

Згодом безпілотник зник із радарів поблизу села Клішова в Оргеївському районі. Обставини інциденту уточнюються.

Що передувало?

У ніч на 31 березня в кількох районах Естонії оголошували повітряну тривогу. Кілька невідомих безпілотників рухалися до повітряного простору країни.

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