У Латвії виявили невідомий дрон біля кордону з РФ, у Молдові зафіксовано проліт "шахеду"
З вечора 30 березня зафіксовано кілька інцидентів з безпілотниками. Біля кордону Латвії з Росією зафіксували невідомий безпілотник. Водночас у Молдові зафіксували проліт ударного безпілотника "шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дрон біля кордону
Національні збройні сили Латвії ввечері 30 березня виявили невідомий безпілотник поблизу кордону з Росією, йдеться у соцмережі Х.
У районі Лудзенського та Балвського країв у Латвії зафіксували іноземний безпілотний літальний апарат поблизу кордону з Росією. У військовому відомстві Латвії уточнили, що дрон перебував у безпосередній близькості до латвійсько-російського кордону, однак не порушував повітряного простору країни.
На тлі інциденту в країні було активовано систему SMS-сповіщень для мешканців прикордонних регіонів із попередженням про потенційну загрозу.
Після того як безпілотник віддалився від кордону, жителям надіслали повторне повідомлення про відсутність небезпеки.
Порушення повітряного простору у Молдові
У ніч на 31 березня в повітряному просторі Молдови було виявлено бойовий безпілотник типу "Шахед". Про це повідомляють молдовські ЗМІ з посиланням на уряд країни.
За даними Національної армії Молдови, о 21:29 служба повітряних операцій зафіксувала несанкціоноване порушення повітряного простору країни.
Згідно з інформацією систем спостереження, дрон перетнув державний кордон з боку населеного пункту Комарівка Одеської області України та рухався у напрямку села Шипка.
У зв’язку з інцидентом орган цивільної авіації Молдови тимчасово обмежив повітряний простір на півночі країни на 15 хвилин.
Згодом безпілотник зник із радарів поблизу села Клішова в Оргеївському районі. Обставини інциденту уточнюються.
Що передувало?
У ніч на 31 березня в кількох районах Естонії оголошували повітряну тривогу. Кілька невідомих безпілотників рухалися до повітряного простору країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль