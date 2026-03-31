Повітряну тривогу оголошували в Естонії через невідомі дрони (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч на 31 березня в кілької районах Естонії оголошували повітряну тривогу. Кілька невідомих безпілотників рухалися до повітряного простору країни.

Про це пише ERR, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Збройні Сили повідомили, що кілька дронів досягли території Естонії, проте жоден з них не був збитий.

Літак авіакомпаніх Finnair, що прямував з Гельсінкі до Тарту, розвернувся після отримання попередження. Також було скасовано рейс з Тарту до Гельсінкі.

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Керівник Департаменту стратегічних комунікацій Збройних сил Естонії Уку Арольд заявив, що загроза виникла через те, що вже дев'ятий день триває військова активність у Ленінградській області.

"Україна атакує російську військову інфраструктуру та інфраструктуру, яка підтримує війну, а Росія намагається відбити ці атаки, зокрема, вводячи в оману українські дрони різними засобами. Цілком ймовірно, що сьогодні ввечері тут були задіяні українські дрони, які збилися з курсу", - сказав він.

Згодом ЗМІ оприлюднили фото уламків БпЛА, зроблені у Тартуському повіті.









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Що передувало?

У ніч на 25 березня Ленінградську область РФ атакували дрони. Унаслідок атаки спалахнула сильна пожежа у порту Усть-Луга, який є другим найбільшим вузлом експорту російської нафти на Балтійському морі.

У цьому порту дрони влучили в об'єкти найбільшого виробника скрапленого газу в Росії "Новатек". Після удару там зупинили відвантаження нафти та нафтопродуктів.

У ніч на 27 березня Сили оборони України повторно уразили дронами порт Усть-Луга.

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