Повітряну тривогу оголошували в Естонії через невідомі дрони (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч на 31 березня в кілької районах Естонії оголошували повітряну тривогу. Кілька невідомих безпілотників рухалися до повітряного простору країни.
Про це пише ERR, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Збройні Сили повідомили, що кілька дронів досягли території Естонії, проте жоден з них не був збитий.
Літак авіакомпаніх Finnair, що прямував з Гельсінкі до Тарту, розвернувся після отримання попередження. Також було скасовано рейс з Тарту до Гельсінкі.
Керівник Департаменту стратегічних комунікацій Збройних сил Естонії Уку Арольд заявив, що загроза виникла через те, що вже дев'ятий день триває військова активність у Ленінградській області.
"Україна атакує російську військову інфраструктуру та інфраструктуру, яка підтримує війну, а Росія намагається відбити ці атаки, зокрема, вводячи в оману українські дрони різними засобами. Цілком ймовірно, що сьогодні ввечері тут були задіяні українські дрони, які збилися з курсу", - сказав він.
Згодом ЗМІ оприлюднили фото уламків БпЛА, зроблені у Тартуському повіті.
Що передувало?
- У ніч на 25 березня Ленінградську область РФ атакували дрони. Унаслідок атаки спалахнула сильна пожежа у порту Усть-Луга, який є другим найбільшим вузлом експорту російської нафти на Балтійському морі.
- У цьому порту дрони влучили в об'єкти найбільшого виробника скрапленого газу в Росії "Новатек". Після удару там зупинили відвантаження нафти та нафтопродуктів.
- У ніч на 27 березня Сили оборони України повторно уразили дронами порт Усть-Луга.
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