Загрози мінімальні: в Естонії прокоментували ризики для здоров’я через дим з палаючої Усть-Луги

Дим від палаючої нафти у російському порту Усть-Луга може поширитися на територію Естонії, проте серйозної загрози для здоров’я людей не становитиме.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

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За прогнозами синоптиків, у вівторок, 31 березня, через зміну напрямку вітру хмара диму може піти у бік Естонії, проте її концентрація зменшиться на відстані.

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Експерти про ризики для населення

Асоційований професор Тартуського університету Марко Каасік зазначає, що хмара диму вузька та рухається швидко.

"На відстані у десятки кілометрів він вже не настільки концентрований, щоб становити пряму загрозу для здоров’я… У безпосередній близькості до пожежі наслідки досить токсичні і для людей, і для довкілля. Але до того часу, коли дим доходить до Естонії, концентрація вже суттєво менша", – пояснює він.

Гарячі частки піднімаються високо в атмосферу і розсіюються, тож для більшості території Естонії ризики мінімальні. Проте мешканці прикордонних районів, а за сприятливого вітру навіть у Таллінні, можуть бачити імлу та відчувати запах диму.

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Рекомендації для населення

Професор Тартуського університету Ганс Орру радить стежити за якістю повітря, закривати вікна та не вмикати кондиціонери, якщо відчувається запах диму. Особливо обережними мають бути люди з хронічними респіраторними захворюваннями, діти та вагітні – їм краще уникати перебування на вулиці.

Порт Усть-Луга розташований приблизно за 25 км на північний схід від естонської Нарви. На вихідних із міста було добре видно хмару диму над портом. Подібні попередження щодо диму були також у Фінляндії після ураження порту Приморськ.

Що передувало?

У ніч на 25 березня Ленінградську область РФ атакували дрони. Унаслідок атаки спалахнула сильна пожежа у порту Усть-Луга, який є другим найбільшим вузлом експорту російської нафти на Балтійському морі.

У цьому порту дрони влучили в об'єкти найбільшого виробника скрапленого газу в Росії "Новатек". Після удару там зупинили відвантаження нафти та нафтопродуктів.

У ніч на 27 березня Сили оборони України повторно уразили дронами порт Усть-Луга.

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