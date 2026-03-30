Угрозы минимальны: в Эстонии прокомментировали риски для здоровья из-за дыма от горящей Усть-Луги

Дым от горящей нефти в российском порту Усть-Луга может распространиться на территорию Эстонии, однако серьезной угрозы для здоровья людей он не представляет.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 31 марта, из-за смены направления ветра облако дыма может уйти в сторону Эстонии, однако его концентрация уменьшится на расстоянии.

Эксперты о рисках для населения

Ассоциированный профессор Тартуского университета Марко Каасик отмечает, что облако дыма узкое и движется быстро.

"На расстоянии в десятки километров он уже не настолько концентрирован, чтобы представлять прямую угрозу для здоровья… В непосредственной близости от пожара последствия достаточно токсичны и для людей, и для окружающей среды. Но к тому времени, когда дым доходит до Эстонии, концентрация уже существенно меньше", – объясняет он.

Горячие частицы поднимаются высоко в атмосферу и рассеиваются, поэтому для большей части территории Эстонии риски минимальны. Однако жители приграничных районов, а при благоприятном ветре даже в Таллинне, могут видеть дымку и чувствовать запах дыма.

Рекомендации для населения

Профессор Тартуского университета Ганс Орру советует следить за качеством воздуха, закрывать окна и не включать кондиционеры, если чувствуется запах дыма. Особенно осторожными должны быть люди с хроническими респираторными заболеваниями, дети и беременные – им лучше избегать пребывания на улице.

Порт Усть-Луга расположен примерно в 25 км к северо-востоку от эстонской Нарвы. На выходных из города было хорошо видно облако дыма над портом. Подобные предупреждения о дыме были также в Финляндии после поражения порта Приморск.

Что предшествовало?

В ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали дроны. В результате атаки вспыхнул сильный пожар в порту Усть-Луга, который является вторым по величине узлом экспорта российской нефти на Балтийском море.

В этом порту дроны поразили объекты крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". После удара там приостановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.

В ночь на 27 марта Силы обороны Украины повторно нанесли удар дронами по порту Усть-Луга.

