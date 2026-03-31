В Латвии обнаружили неизвестный дрон у границы с РФ, в Молдове зафиксирован пролет "шахеда"
С вечера 30 марта зафиксировано несколько инцидентов с беспилотниками. У границы Латвии с Россией зафиксировали неизвестный беспилотник. В то же время в Молдове зафиксировали пролет ударного беспилотника "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Дрон у границы
Национальные вооруженные силы Латвии вечером 30 марта обнаружили неизвестный беспилотник вблизи границы с Россией, говорится в соцсети Х.
В районе Лудзенского и Балвского краев в Латвии зафиксировали иностранный беспилотный летательный аппарат вблизи границы с Россией. В военном ведомстве Латвии уточнили, что дрон находился в непосредственной близости от латвийско-российской границы, однако не нарушал воздушное пространство страны.
На фоне инцидента в стране была активирована система SMS-уведомлений для жителей приграничных регионов с предупреждением о потенциальной угрозе.
После того как беспилотник удалился от границы, жителям отправили повторное сообщение об отсутствии опасности.
Нарушение воздушного пространства в Молдове
В ночь на 31 марта в воздушном пространстве Молдовы был обнаружен боевой беспилотник типа "Шахед". Об этом сообщают молдавские СМИ со ссылкой на правительство страны.
По данным Национальной армии Молдовы, в 21:29 служба воздушных операций зафиксировала несанкционированное нарушение воздушного пространства страны.
Согласно информации систем наблюдения, дрон пересек государственную границу со стороны населенного пункта Комаровка Одесской области Украины и двигался в направлении села Шипка.
В связи с инцидентом орган гражданской авиации Молдовы временно ограничил воздушное пространство на севере страны на 15 минут.
Впоследствии беспилотник исчез с радаров вблизи села Клишова в Оргеевском районе. Обстоятельства инцидента уточняются.
Что предшествовало?
В ночь на 31 марта в нескольких районах Эстонии объявили воздушную тревогу. Несколько неизвестных беспилотников двигались к воздушному пространству страны.
І з'явилось би формальне виправдання: це не агресія проти русні, це захист від "дружнього вогню".
літають де попало.
у нас, навіть приватне ппо фьодорова є.
то, за всіма не вгледиш!