В Латвии обнаружили неизвестный дрон у границы с РФ, в Молдове зафиксирован пролет "шахеда"

С вечера 30 марта зафиксировано несколько инцидентов с беспилотниками. У границы Латвии с Россией зафиксировали неизвестный беспилотник. В то же время в Молдове зафиксировали пролет ударного беспилотника "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дрон у границы

Национальные вооруженные силы Латвии вечером 30 марта обнаружили неизвестный беспилотник вблизи границы с Россией, говорится в соцсети Х.

В районе Лудзенского и Балвского краев в Латвии зафиксировали иностранный беспилотный летательный аппарат вблизи границы с Россией. В военном ведомстве Латвии уточнили, что дрон находился в непосредственной близости от латвийско-российской границы, однако не нарушал воздушное пространство страны.

На фоне инцидента в стране была активирована система SMS-уведомлений для жителей приграничных регионов с предупреждением о потенциальной угрозе.

После того как беспилотник удалился от границы, жителям отправили повторное сообщение об отсутствии опасности.

Нарушение воздушного пространства в Молдове

В ночь на 31 марта в воздушном пространстве Молдовы был обнаружен боевой беспилотник типа "Шахед". Об этом сообщают молдавские СМИ со ссылкой на правительство страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вооруженные силы Швеции подтвердили, что дрон, приблизившийся к французскому авианосцу, был российским

По данным Национальной армии Молдовы, в 21:29 служба воздушных операций зафиксировала несанкционированное нарушение воздушного пространства страны.

Согласно информации систем наблюдения, дрон пересек государственную границу со стороны населенного пункта Комаровка Одесской области Украины и двигался в направлении села Шипка.

В связи с инцидентом орган гражданской авиации Молдовы временно ограничил воздушное пространство на севере страны на 15 минут.

Впоследствии беспилотник исчез с радаров вблизи села Клишова в Оргеевском районе. Обстоятельства инцидента уточняются.

Что предшествовало?

В ночь на 31 марта в нескольких районах Эстонии объявили воздушную тревогу. Несколько неизвестных беспилотников двигались к воздушному пространству страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния усиливает военное присутствие на границе с Украиной из-за угрозы дронов