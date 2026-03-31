В Эстонии объявили воздушную тревогу из-за неизвестных дронов
В ночь на 31 марта в нескольких районах Эстонии была объявлена воздушная тревога. Несколько неизвестных беспилотников приближались к воздушному пространству страны.
Об этом пишет ERR, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Вооруженные Силы сообщили, что несколько дронов достигли территории Эстонии, однако ни один из них не был сбит.
Самолет авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Тарту, развернулся после получения предупреждения. Также был отменен рейс из Тарту в Хельсинки.
Руководитель Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Эстонии Уку Арольд заявил, что угроза возникла из-за того, что уже девятый день продолжается военная активность в Ленинградской области.
"Украина атакует российскую военную инфраструктуру и инфраструктуру, поддерживающую войну, а Россия пытается отразить эти атаки, в частности, вводя в заблуждение украинские дроны различными средствами. Вполне вероятно, что сегодня вечером здесь были задействованы украинские дроны, которые сбились с курса", — сказал он.
Что предшествовало?
- В ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали дроны. В результате атаки вспыхнул сильный пожар в порту Усть-Луга, который является вторым по величине узлом экспорта российской нефти на Балтийском море.
- В этом порту дроны поразили объекты крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". После удара там приостановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.
- В ночь на 27 марта Силы обороны Украины повторно нанесли удар дронами по порту Усть-Луга.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо що, то думали, що то українські, відхилені від курсу руснявими РЕБ. Як у Фінляндії.
А якщо дрони виявились руснявими - ну, то естонці ж не знали, що то не якісь "хохляцікє", а "уважаємиє" дрони.
то, україна проводить у фінляндії та країнах балтії навчання повітряної тривоги, напередодні кацапської операції в нарві.