РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11829 посетителей онлайн
Падение дрона в Эстонии
504 9

В Эстонии объявили воздушную тревогу из-за неизвестных дронов

Дроны снова летели в Эстонию: объявляли тревогу

В ночь на 31 марта в нескольких районах Эстонии была объявлена воздушная тревога. Несколько неизвестных беспилотников приближались к воздушному пространству страны.

Об этом пишет ERR, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Вооруженные Силы сообщили, что несколько дронов достигли территории Эстонии, однако ни один из них не был сбит. 

Самолет авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Тарту, развернулся после получения предупреждения. Также был отменен рейс из Тарту в Хельсинки.

Руководитель Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Эстонии Уку Арольд заявил, что угроза возникла из-за того, что уже девятый день продолжается военная активность в Ленинградской области.

"Украина атакует российскую военную инфраструктуру и инфраструктуру, поддерживающую войну, а Россия пытается отразить эти атаки, в частности, вводя в заблуждение украинские дроны различными средствами. Вполне вероятно, что сегодня вечером здесь были задействованы украинские дроны, которые сбились с курса", — сказал он.

Что предшествовало?

  • В ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали дроны. В результате атаки вспыхнул сильный пожар в порту Усть-Луга, который является вторым по величине узлом экспорта российской нефти на Балтийском море.
  • В этом порту дроны поразили объекты крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". После удара там приостановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.
  • В ночь на 27 марта Силы обороны Украины повторно нанесли удар дронами по порту Усть-Луга.

Автор: 

Эстония (1594) дроны (6632)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А от дарма не збили.
Якщо що, то думали, що то українські, відхилені від курсу руснявими РЕБ. Як у Фінляндії.
А якщо дрони виявились руснявими - ну, то естонці ж не знали, що то не якісь "хохляцікє", а "уважаємиє" дрони.
показать весь комментарий
31.03.2026 09:24 Ответить
нема чим збивати.
патріоти закінчилися. навіть у піндосів.
а, українських приватних ппо, зелена гундоса зе!гніда, ще не відряджала на балтіку.
це, наступний сезон голобородька.
ближче до 9 мая.
показать весь комментарий
31.03.2026 09:31 Ответить
то, україна проводить у фінляндії та країнах балтії навчання повітряної тривоги, напередодні кацапської операції в нарві.
31.03.2026 09:29

А повина бути тривога на москві! 24/7
31.03.2026 10:56
