Росія пригрозила "заходами" країнам Європи, якщо ті нададуть коридор для атак дронів України
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва вживе "відповідних заходів", якщо країни Євросоюзу дійсно надають свій повітряний простір для атак українських безпілотників на РФ.
Про це він сказав під час брифінгу, цитує російська пропагандистська агенція "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
У Кремлі стверджують, що російські військові відстежують ситуацію та вивчають її, а також готові зробити необхідні висновки та вжити заходів.
"Безумовно, ми вважаємо, що, якщо відбувається надання повітряного простору для здійснення ворожої терористичної діяльності проти Російської Федерації, то це зобов’яже нас зробити відповідні висновки й вжити відповідних заходів", - сказав Пєсков.
- 30 березня речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ не спрямовував БпЛА вбік країн Балтії, коментуючи інцидент із дронами, які залетіли до Литви, а потім до Латвії та Естонії минулого тижня.
Топ коментарі
+11 ОсвальдКоблпот #588757
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+5 Kozyuk
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+3 Vasya Petrov #615797
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