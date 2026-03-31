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Новини Атака дронів на регіони РФ Погрози Росії
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Росія пригрозила "заходами" країнам Європи, якщо ті нададуть коридор для атак дронів України

пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва вживе "відповідних заходів", якщо країни Євросоюзу дійсно надають свій повітряний простір для атак українських безпілотників на РФ.

Про це він сказав під час брифінгу, цитує російська пропагандистська агенція "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ

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У Кремлі стверджують, що російські військові відстежують ситуацію та вивчають її, а також готові зробити необхідні висновки та вжити заходів.

"Безумовно, ми вважаємо, що, якщо відбувається надання повітряного простору для здійснення ворожої терористичної діяльності проти Російської Федерації, то це зобов’яже нас зробити відповідні висновки й вжити відповідних заходів", - сказав Пєсков.

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  • 30 березня речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ не спрямовував БпЛА вбік країн Балтії, коментуючи інцидент із дронами, які залетіли до Литви, а потім до Латвії та Естонії минулого тижня.

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Автор: 

Європа (2549) Пєсков Дмитро (1884) Балтія (418) росія (70789) Удари по РФ (1102)
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Топ коментарі
+11
Захід має вислати ***** чемодан з більшою ємністю.
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31.03.2026 17:07 Відповісти
+5
Орда, на одних нападає, іншим погрожує. Але вже не всі бояться цих придурків. Краще зараз надати коридори Україні для знищення їх заводів і нафтопереробних баз, чим потім це робити самим.
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31.03.2026 17:07 Відповісти
+3
Заберіть для початку своїх дітей і продайте майно в Британії, Франції і інших країнах Європи а тоді вже патякайте..
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31.03.2026 17:12 Відповісти

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