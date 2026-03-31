Россия пригрозила "мерами" странам Европы, если те предоставят коридор для атак дронов Украины

пєсков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва примет "соответствующие меры", если страны Евросоюза действительно предоставляют своё воздушное пространство для атак украинских беспилотников на РФ.

Об этом он сказал во время брифинга, цитирует российское пропагандистское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ

В Кремле утверждают, что российские военные отслеживают ситуацию и изучают ее, а также готовы сделать необходимые выводы и принять меры.

"Безусловно, мы считаем, что, если происходит предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против Российской Федерации, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры", - сказал Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ленинградскую область седьмой день атакуют дроны: под ударом - снова порт Усть-Луга

  • 30 марта спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не направлял БПЛА в сторону стран Балтии, комментируя инцидент с дронами, которые залетели в Литву, а затем в Латвию и Эстонию на прошлой неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не увидели четко сформулированной инициативы по "пасхальному перемирию" от Зеленского, - Песков

Европа Песков Дмитрий Балтия россия Удары по РФ
Топ комментарии
+7
Захід має вислати ***** чемодан з більшою ємністю.
31.03.2026 17:07 Ответить
+4
Орда, на одних нападає, іншим погрожує. Але вже не всі бояться цих придурків. Краще зараз надати коридори Україні для знищення їх заводів і нафтопереробних баз, чим потім це робити самим.
31.03.2026 17:07 Ответить
+1
Заберіть для початку своїх дітей і продайте майно в Британії, Франції і інших країнах Європи а тоді вже патякайте..
31.03.2026 17:12 Ответить
Захід має вислати ***** чемодан з більшою ємністю.
31.03.2026 17:07 Ответить
бацька 100% надає корідор !

вот кого треба брать з а шкірку !

.
31.03.2026 17:39 Ответить
Орда, на одних нападає, іншим погрожує. Але вже не всі бояться цих придурків. Краще зараз надати коридори Україні для знищення їх заводів і нафтопереробних баз, чим потім це робити самим.
31.03.2026 17:07 Ответить
Лупанут с подливой в портки, как Дональд Трамп на пресухе.
31.03.2026 17:08 Ответить
Лякає - нігуя він не зробе
31.03.2026 17:10 Ответить
Щоб налякати ЄС, кацапи на камеру загрозливо пострибали дупами на пляшках і для більшої переконливості збили пару своїх літаків.
31.03.2026 17:10 Ответить
Заберіть для початку своїх дітей і продайте майно в Британії, Франції і інших країнах Європи а тоді вже патякайте..
31.03.2026 17:12 Ответить
Треба ще більше дронів через країни нати запускати!
31.03.2026 17:12 Ответить
31.03.2026 17:16 Ответить
Хтось ще й досі рефлексує на цей тупий кацапський блеф? Сумно.
31.03.2026 17:27 Ответить
Невже Польща дозволяла раші політ бзпілотників над своєю територією, а вони літали.
31.03.2026 17:43 Ответить
нужно включать дурачка как и рускам, типа нас там нет то неизвестные беспилотныки летают. Да и все, меньше слушать этих имбецилов
31.03.2026 18:12 Ответить
 
 