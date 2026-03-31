Россия пригрозила "мерами" странам Европы, если те предоставят коридор для атак дронов Украины
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва примет "соответствующие меры", если страны Евросоюза действительно предоставляют своё воздушное пространство для атак украинских беспилотников на РФ.
Об этом он сказал во время брифинга, цитирует российское пропагандистское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
В Кремле утверждают, что российские военные отслеживают ситуацию и изучают ее, а также готовы сделать необходимые выводы и принять меры.
"Безусловно, мы считаем, что, если происходит предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против Российской Федерации, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры", - сказал Песков.
- 30 марта спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не направлял БПЛА в сторону стран Балтии, комментируя инцидент с дронами, которые залетели в Литву, а затем в Латвию и Эстонию на прошлой неделе.
вот кого треба брать з а шкірку !
