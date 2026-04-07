В Новороссийске поврежден причал и терминал "Шесхарис". СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ
В результате украинского удара в Новороссийске поврежден причал и объекты инфраструктуры нефтеналивного терминала "Шесхарис".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", это подтверждают спутниковые снимки.
Речь идет об одном из ключевых объектов перевалки нефти на побережье Черного моря.
Зафиксированы повреждения причальной части, а также элементов инфраструктуры, обеспечивающих работу терминала. Масштабы разрушений уточняются, однако уже известно о влиянии на функционирование объекта.
Что предшествовало?
Ночью 6 апреля дроны атаковали терминал "Шесхарис". Есть сообщения о пожаре, падении обломков и возможных повреждениях жилых домов
Атаку подтвердили в оперативном штабе Краснодарского края.
Перевалочный комплекс "Шесхарис": что известно?
Перевалочный комплекс "Шесхарис" - это один из ключевых элементов нефтяной инфраструктуры России на Черном море, расположенный в порту Новороссийска. Вот что о нем известно:
Это крупный морской нефтеналивной терминал, предназначенный для:
- приема нефти из трубопроводов;
- хранения;
- перевалки (погрузки) на танкеры для экспорта.
Входит в систему компании "Транснефть" (через "Черномортранснефть").
Фактически является конечной точкой трубопроводной сети перед морским экспортом.
