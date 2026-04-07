В Новороссийске поврежден причал и терминал "Шесхарис". СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

В результате украинского удара в Новороссийске поврежден причал и объекты инфраструктуры нефтеналивного терминала "Шесхарис".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", это подтверждают спутниковые снимки.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет об одном из ключевых объектов перевалки нефти на побережье Черного моря.

Зафиксированы повреждения причальной части, а также элементов инфраструктуры, обеспечивающих работу терминала. Масштабы разрушений уточняются, однако уже известно о влиянии на функционирование объекта.

Что предшествовало?

Ночью 6 апреля дроны атаковали терминал "Шесхарис". Есть сообщения о пожаре, падении обломков и возможных повреждениях жилых домов

Атаку подтвердили в оперативном штабе Краснодарского края.

Перевалочный комплекс "Шесхарис": что известно?

Перевалочный комплекс "Шесхарис" - это один из ключевых элементов нефтяной инфраструктуры России на Черном море, расположенный в порту Новороссийска. Вот что о нем известно:

Это крупный морской нефтеналивной терминал, предназначенный для:

приема нефти из трубопроводов;

хранения;

перевалки (погрузки) на танкеры для экспорта.

Входит в систему компании "Транснефть" (через "Черномортранснефть").

Фактически является конечной точкой трубопроводной сети перед морским экспортом.

