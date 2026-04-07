Фрегат "Адмірал Макаров" пошкоджено двічі під час атаки на Новоросійськ. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ
Фрегат Чорноморського флоту РФ "Адмірал Макаров" зазнав щонайменше двох влучань у порті Новоросійськ. Зафіксовані пошкодження носа та вертикальних пускових установок.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Exilenova+, про це свідчать супутникові фото.
Аналітики повідомляють про пошкодження одного з фрегатів проєкту 11356Р, який перебував на базі у Новоросійськ.
Йдеться про фрегат Адмірал Макаров, який, за оцінками, міг зазнати щонайменше двох влучань.
За даними аналізу супутникових знімків і відео:
- перше влучання зафіксоване поблизу причалу в районі розташування вертикальних пускових установок УКСК 3С14 ("Калібр");
- друге - у носову якірно-швартову частину корабля.
Аналітики зазначають, що перше ураження могло обмежитися ударною хвилею без критичних руйнувань, тоді як друге припало на менш чутливу частину корпусу.
Повідомляється, що під час ударів на борту міг перебувати особовий склад. Не виключається ризик травмування через уламки або вибухову хвилю, однак масштаби можливих втрат не уточнюються.
Інформація базується на аналізі супутникових знімків і відкритих джерел, які не дозволяють незалежно підтвердити повний обсяг пошкоджень або бойові наслідки інциденту.
Що передувало?
Командувач СБС ЗСУ майор Роберт Мадяр Бровді напередодні повідомив, що Сили безпілотних систем в ніч 6 квітня завдали ударів по фрегату "Адмірал Макаров" у порту Новоросійськ та уразили бурову установку "Сиваш".
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