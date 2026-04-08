Центр спецпризначення "А" СБУ став першим за результативністю застосування дронів у березні, - Зеленський
За підсумками березня Центр спеціального призначення "А" Служби безпеки України став найрезультативнішим підрозділом за застосуванням дронів.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Дронові операції
Глава держави розповів, що заслухав доповіді керівництва СБУ - генерал-майора Євгенія Хмари та генерал-майора Олександра Поклада.
"Я вдячний за те, що наші операції завжди сильні. Я хочу також відзначити підрозділи Служби, які разом з іншими елементами Сил оборони та безпеки захищають Україну на передовій. Центр спецпризначення "А" СБУ – перший за підсумками березня по застосуванню дронів, найбільш результативно", - сказав президент.
Співпраця з країнами Близького Сходу
Також, за словами Зеленського, відзначились військові експерти СБУ і в налаштуванні захисту для деяких наших партнерів на Близькому Сході – у межах тих експертних місій, які були направлені Україною в регіон.
"Наші експертні місії продовжать свою роботу в країнах Близького Сходу та Затоки. Побудувати нову систему захисту – це завдання залишається, і на основі наших довгострокових домовленостей ми будемо залучати необхідні підрозділи", - сказав президент.
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