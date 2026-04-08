Центр спецназначения "А" СБУ стал первым по результативности применения дронов в марте, — Зеленский

Зеленский отметил воинов СБУ за лучшие показатели в марте

По итогам марта Центр специального назначения "А" Службы безопасности Украины стал самым результативным подразделением по применению дронов.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Дронные операции

Глава государства рассказал, что заслушал доклады руководства СБУ – генерал-майора Евгения Хмары и генерал-майора Александра Поклада.

"Я благодарен за то, что наши операции всегда сильны. Я хочу также отметить подразделения Службы, которые вместе с другими элементами Сил обороны и безопасности защищают Украину на передовой. Центр спецназначения "А" СБУ – первый по итогам марта по применению дронов, наиболее результативный", – сказал президент.

Сотрудничество со странами Ближнего Востока

Также, по словам Зеленского, отличились военные эксперты СБУ и в построении защиты для некоторых наших партнеров на Ближнем Востоке – в рамках тех экспертных миссий, которые были направлены Украиной в регион.

"Наши экспертные миссии продолжат свою работу в странах Ближнего Востока и Персидского залива. Построить новую систему защиты – эта задача остается, и на основе наших долгосрочных договоренностей мы будем привлекать необходимые подразделения", – сказал президент.

хто сказав ?

08.04.2026 21:46
поклад ?

08.04.2026 21:47
ФОТО ТА АДРЕСИ ХОЧ НЕ ОПУБЛІКУВАВ В ТЕЛЕГРАМІ?
08.04.2026 21:59
вчора було уражено арсенал інженерних військ (56°21'39.2"N 38°27'08.3"E) головного командування північних військ рф (в/ч 42754) поблизу дєрєвні Арсакі Владімірской області.
08.04.2026 22:09
Готують протидію протестам. Антимайдан.
08.04.2026 22:17
Выстраивать параллельную армию это круто. КСИР одобряет.
08.04.2026 22:19
Антимонопольний комітет України не схвалив заявку компанії EDGE Group з ОАЕ, яка планувала придбати акції українського виробника ракет та дронів Fire Point, - Reuters.
08.04.2026 22:35
 
 