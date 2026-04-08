Центр спецназначения "А" СБУ стал первым по результативности применения дронов в марте, — Зеленский

По итогам марта Центр специального назначения "А" Службы безопасности Украины стал самым результативным подразделением по применению дронов.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Дронные операции

Глава государства рассказал, что заслушал доклады руководства СБУ – генерал-майора Евгения Хмары и генерал-майора Александра Поклада.

"Я благодарен за то, что наши операции всегда сильны. Я хочу также отметить подразделения Службы, которые вместе с другими элементами Сил обороны и безопасности защищают Украину на передовой. Центр спецназначения "А" СБУ – первый по итогам марта по применению дронов, наиболее результативный", – сказал президент.

Сотрудничество со странами Ближнего Востока

Также, по словам Зеленского, отличились военные эксперты СБУ и в построении защиты для некоторых наших партнеров на Ближнем Востоке – в рамках тех экспертных миссий, которые были направлены Украиной в регион.

"Наши экспертные миссии продолжат свою работу в странах Ближнего Востока и Персидского залива. Построить новую систему защиты – эта задача остается, и на основе наших долгосрочных договоренностей мы будем привлекать необходимые подразделения", – сказал президент.

