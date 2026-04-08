Центр спецназначения "А" СБУ стал первым по результативности применения дронов в марте, — Зеленский
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Дронные операции
Глава государства рассказал, что заслушал доклады руководства СБУ – генерал-майора Евгения Хмары и генерал-майора Александра Поклада.
"Я благодарен за то, что наши операции всегда сильны. Я хочу также отметить подразделения Службы, которые вместе с другими элементами Сил обороны и безопасности защищают Украину на передовой. Центр спецназначения "А" СБУ – первый по итогам марта по применению дронов, наиболее результативный", – сказал президент.
Сотрудничество со странами Ближнего Востока
Также, по словам Зеленского, отличились военные эксперты СБУ и в построении защиты для некоторых наших партнеров на Ближнем Востоке – в рамках тех экспертных миссий, которые были направлены Украиной в регион.
"Наши экспертные миссии продолжат свою работу в странах Ближнего Востока и Персидского залива. Построить новую систему защиты – эта задача остается, и на основе наших долгосрочных договоренностей мы будем привлекать необходимые подразделения", – сказал президент.
