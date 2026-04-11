Беспилотники атаковали Краснодарский край РФ: под удар попала ЛПДС "Крымская"

Дроны атаковали объекты в Краснодарском крае РФ

В Краснодарском крае ночью раздались десятки взрывов. Под обстрелом оказались Новороссийск, Геленджик и Крымский район.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В этих районах местные жители насчитали десятки взрывов и видели яркие вспышки в небе над акваторией Черного моря. По словам очевидцев, звуки двигателей беспилотников были слышны более часа, пока работали системы ПВО.

По данным телеграм-канала Exilenova+, под ударом оказалась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Крымская".

Что предшествовало?

В ночь на 9 апреля Краснодарский край РФ оказался под массированным ударом беспилотников. Тогда также была зафиксирована атака на ЛПДС.

В результате удара возник пожар и была повреждена инфраструктура.

Что известно об атакованном объекте?

ЛПДС "Крымская" находится в ведении Краснодарского районного управления магистральных нефтепроводов (КРУМН), которое, в свою очередь, входит в структуру АО "Черномортранснафта".

Этот объект является стратегически важным узлом в системе нефтепроводов РФ, поскольку он обеспечивает перекачку топлива к экспортным терминалам Новороссийска.

Станция перекачивает нефть и нефтепродукты по магистральным нефтепроводам (МН) "Тихорецк – Новороссийск 2,3", "Крымск – Грушевая" и "Крымск – Краснодар", а также нефтепродуктопроводом (МНПП) "Тихорецк – Новороссийск 1".

От ЛПДС "Крымская" нефть и нефтепродукты отправляются по трубопроводам в порт Новороссийск или на Ильский и Афипский НПЗ.

Эксперты, опрошенные «Новой-Европа», видят в предложенном Путиным перемирии не столько гуманитарный жест, сколько военную необходимость для России, и предупреждают: главное для российской армии сейчас - безопасно подтянуть силы к передовой.

Повністю https://novayagazeta.eu/articles/2026/04/10/peremirie-na-pravoslavnuiu-paskhu-kakim-ono-budet
Перемирие на православную Пасху: каким оно будет?Путин объявил о паузе в боях после нескольких аналогичных призывов Зеленского к прекращению огня.
11.04.2026 08:16 Ответить
Ну, і ми будем підтягувать... Змінять трохи злопців, на передовій, підкинуть харчі, воду, пальне, **********, медикаменти.
І не забувать - розвідувальні дрони перемир'я не знатимуть! Тому діять приховано, робить велику кількість "закладок" і "схронів". У тому числі, і "обманок". Війна така - наче у часи УПА - тільки "двостороння"...
11.04.2026 08:49 Ответить
Так! Нам своє робити!

Поменше довіряти тим начальникам оптимістам, спринтерам у забігах "докладывать о победах, не забывая о себе"*, мати свій розум,включити на повну опцію здоровий глузд, проявляти ініціативу, і тоді ворог не захопить зненацька, - "нікто і нє ожідал" - "у положенні зі спущеними портками".
11.04.2026 09:33 Ответить
Скільки разів уже, з 2014 року, Українці чули отої брехні від прутіна-******???
Московіт бреше, як дихає…
11.04.2026 08:19 Ответить
Яка краса, коли гине русня!
Нумо, ЗСУ, ******** по їхніх містах, а особливо масковії, пітеру, як тільки підуть до своїх багоделень під назвою церкви МП паски свої "святити", щоб вони повсералися в них, гниди!
Бо ці нелюди не можуть бути ввіруючими у Господа-Бога нашого Ісуса Христа!
Це пацюче племя повинно бути знищине до тла!
ЗСУ, вогонь по масковії, вогонь по самарі, вогонь по пітеру!
11.04.2026 08:34 Ответить
11.04.2026 08:57 Ответить
 
 