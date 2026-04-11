Беспилотники атаковали Краснодарский край РФ: под удар попала ЛПДС "Крымская"
В Краснодарском крае ночью раздались десятки взрывов. Под обстрелом оказались Новороссийск, Геленджик и Крымский район.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В этих районах местные жители насчитали десятки взрывов и видели яркие вспышки в небе над акваторией Черного моря. По словам очевидцев, звуки двигателей беспилотников были слышны более часа, пока работали системы ПВО.
По данным телеграм-канала Exilenova+, под ударом оказалась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Крымская".
Что предшествовало?
В ночь на 9 апреля Краснодарский край РФ оказался под массированным ударом беспилотников. Тогда также была зафиксирована атака на ЛПДС.
В результате удара возник пожар и была повреждена инфраструктура.
Что известно об атакованном объекте?
ЛПДС "Крымская" находится в ведении Краснодарского районного управления магистральных нефтепроводов (КРУМН), которое, в свою очередь, входит в структуру АО "Черномортранснафта".
Этот объект является стратегически важным узлом в системе нефтепроводов РФ, поскольку он обеспечивает перекачку топлива к экспортным терминалам Новороссийска.
Станция перекачивает нефть и нефтепродукты по магистральным нефтепроводам (МН) "Тихорецк – Новороссийск 2,3", "Крымск – Грушевая" и "Крымск – Краснодар", а также нефтепродуктопроводом (МНПП) "Тихорецк – Новороссийск 1".
От ЛПДС "Крымская" нефть и нефтепродукты отправляются по трубопроводам в порт Новороссийск или на Ильский и Афипский НПЗ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Перемирие на православную Пасху: каким оно будет?Путин объявил о паузе в боях после нескольких аналогичных призывов Зеленского к прекращению огня.
І не забувать - розвідувальні дрони перемир'я не знатимуть! Тому діять приховано, робить велику кількість "закладок" і "схронів". У тому числі, і "обманок". Війна така - наче у часи УПА - тільки "двостороння"...
Поменше довіряти тим начальникам оптимістам, спринтерам у забігах "докладывать о победах, не забывая о себе"*, мати свій розум,включити на повну опцію здоровий глузд, проявляти ініціативу, і тоді ворог не захопить зненацька, - "нікто і нє ожідал" - "у положенні зі спущеними портками".
Московіт бреше, як дихає…
