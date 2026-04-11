Беспилотники атаковали Краснодарский край РФ: под удар попала ЛПДС "Крымская"

В Краснодарском крае ночью раздались десятки взрывов. Под обстрелом оказались Новороссийск, Геленджик и Крымский район.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В этих районах местные жители насчитали десятки взрывов и видели яркие вспышки в небе над акваторией Черного моря. По словам очевидцев, звуки двигателей беспилотников были слышны более часа, пока работали системы ПВО.

По данным телеграм-канала Exilenova+, под ударом оказалась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Крымская".

Что предшествовало?

В ночь на 9 апреля Краснодарский край РФ оказался под массированным ударом беспилотников. Тогда также была зафиксирована атака на ЛПДС.

В результате удара возник пожар и была повреждена инфраструктура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражены ЗРК "Тор", нефтеперекачивающая станция и ряд логистических объектов россиян, - Генштаб

Что известно об атакованном объекте?

ЛПДС "Крымская" находится в ведении Краснодарского районного управления магистральных нефтепроводов (КРУМН), которое, в свою очередь, входит в структуру АО "Черномортранснафта".

Этот объект является стратегически важным узлом в системе нефтепроводов РФ, поскольку он обеспечивает перекачку топлива к экспортным терминалам Новороссийска.

Станция перекачивает нефть и нефтепродукты по магистральным нефтепроводам (МН) "Тихорецк – Новороссийск 2,3", "Крымск – Грушевая" и "Крымск – Краснодар", а также нефтепродуктопроводом (МНПП) "Тихорецк – Новороссийск 1".

От ЛПДС "Крымская" нефть и нефтепродукты отправляются по трубопроводам в порт Новороссийск или на Ильский и Афипский НПЗ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Центр спецназначения "А" СБУ стал первым по результативности применения дронов в марте, - Зеленский