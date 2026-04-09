Новости
Поражены ЗРК "Тор", нефтеперекачивающая станция и ряд логистических объектов россиян, - Генштаб

Поражение россиян

В рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 9 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Крымская" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удар по нефтеперекачивающей станции

Как отмечается, зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на территории объекта.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

ВОТ Донецкой области

Кроме того, украинские воины нанесли огневой удар по складам материально-технических средств в районе Никольского, складу БПЛА вблизи Орлинского и зенитному ракетному комплексу "Тор М1" в районе Кальчиновки на ВОТ Донецкой области.

ВОТ Луганской области

Также поражен склад материально-технических средств в Перевальске и склад боеприпасов в районе Трудового на временно оккупированной территории Луганской области.

За підрахунками Financial Times через кризу на Близькому Сході Росія додатково отримує по 150 млн доларів на день продаючи нафту. Тож аби Росія не мала достатньо грошей на війну - Україна і продовжує бити по НПЗ.
09.04.2026 21:38 Ответить
@ Паліса: Добовий відсоток використання українських дронів на оптоволокні серед загальної кількості становить 32%. А у росіян - 24%.
Загалом співвідношення всіх FPV на фронті зараз 1 до 1,3 на користь України.
09.04.2026 21:55 Ответить
 
 