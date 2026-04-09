Поражены ЗРК "Тор", нефтеперекачивающая станция и ряд логистических объектов россиян, - Генштаб
В рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 9 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Крымская" в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удар по нефтеперекачивающей станции
Как отмечается, зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на территории объекта.
Степень нанесенного ущерба уточняется.
ВОТ Донецкой области
Кроме того, украинские воины нанесли огневой удар по складам материально-технических средств в районе Никольского, складу БПЛА вблизи Орлинского и зенитному ракетному комплексу "Тор М1" в районе Кальчиновки на ВОТ Донецкой области.
ВОТ Луганской области
Также поражен склад материально-технических средств в Перевальске и склад боеприпасов в районе Трудового на временно оккупированной территории Луганской области.
