Поражены ЗРК "Тор", нефтеперекачивающая станция и ряд логистических объектов россиян, - Генштаб

В рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 9 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Крымская" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удар по нефтеперекачивающей станции

Как отмечается, зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на территории объекта.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

ВОТ Донецкой области

Кроме того, украинские воины нанесли огневой удар по складам материально-технических средств в районе Никольского, складу БПЛА вблизи Орлинского и зенитному ракетному комплексу "Тор М1" в районе Кальчиновки на ВОТ Донецкой области.

ВОТ Луганской области

Также поражен склад материально-технических средств в Перевальске и склад боеприпасов в районе Трудового на временно оккупированной территории Луганской области.

