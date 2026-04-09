Уражено ЗРК "Тор", нафтоперекачувальну станцію та низку логістичних об’єктів росіян, - Генштаб
У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 9 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію "Крымская" у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Удар по нафтоперекачувальній станції
Як зазначається, зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкта.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
ТОТ Донеччини
Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського, складу БпЛА поблизу Орлинського та зенітному ракетному комплексу "Тор М1" у районі Кальчинівки на ТОТ Донецької області.
ТОТ Луганщини
Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Перевальську та склад боєприпасів у районі Трудового на тимчасово окупованій території Луганської області.
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