Уражено ЗРК "Тор", нафтоперекачувальну станцію та низку логістичних об’єктів росіян, - Генштаб

У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 9 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію "Крымская" у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар по нафтоперекачувальній станції

Як зазначається, зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкта.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також читайте: Удари по нафтових терміналах РФ підсилюють позицію України на переговорах, - Буданов

ТОТ Донеччини

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського, складу БпЛА поблизу Орлинського та зенітному ракетному комплексу "Тор М1" у районі Кальчинівки на ТОТ Донецької області.

Читайте: Уражено нафтобази та позиційний район БРК "Бастіон" рашистів на ТОТ, - Генштаб

ТОТ Луганщини

Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Перевальську та склад боєприпасів у районі Трудового на тимчасово окупованій території Луганської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удари по РФ: Якщо не бити їм по морді, вони з нами не рахуватимуться