Зеленський про удари по РФ: Якщо не бити їм по морді, вони з нами не рахуватимуться

Президент Володимир Зеленський вважає справедливою відповідь України на російські удари. За його словами, Сили оборони діють дзеркально.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Зменшення ударів по українській енергетиці призведе до зменшення ударів по російській. Але все це проконтролювати складно. Тому я вважаю, логічно ceasefire (припинення вогню) або хоча б вони не б'ють по нашій енергетиці - ми не б'ємо по їхній", - пояснив він.

Зеленський вважає це справедливим.

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"Вони (росіяни) сказали, що ми сьогодні більших завдли їм втрат, ніж вони нам. Але може подивимось ретроспективу всіх років війни? Ми ж не можемо порівнювати об'єми. Вони завдали нам ударів набагато більше, вбивали наших людей, вбивали набагато більше цивільних", - додав глава держави.

Також Зеленський відповів на питання, якщо партнери вимагатимуть припинити удари по енергетиці РФ, то що робитиме Україна.

"Ми використовуємо нашу зброю. Ми захищаємось. Якщо не бити їм (Росії) по морді - вони битимуть по нам, навіть не рахуватимуться з нами, не відчуватимуть, що таке війна. Тому треба відповідати. Ми відповідаємо. Ми робитимемо все дзеркально", - підсумував президент.

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