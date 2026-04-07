Сили оборони вдарили по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл": пошкоджено резервуари

Сили оборони України в ніч на 7 квітня завдали удару по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо про атаку

За попередніми даними, уражено три резервуари, які належать підприємству "Транснефть-Балтика".

Цей об’єкт є важливим елементом експортної інфраструктури нафтопродуктів РФ, яка забезпечує фінансування війни проти України.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

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Інші ураження

Також Генштаб уточнив результати ударів, завданих 5 квітня.

Зокрема, в порту "Транснефть-Порт Приморск" пошкоджено три резервуари типу РВСП-20000, що призвело до займання нафтопродуктів.

Йдеться про резервуари об’ємом 20 тисяч кубічних метрів, які використовуються для тривалого зберігання нафти та нафтопродуктів.

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Крім того, на підприємстві "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" пошкоджено установки первинної переробки нафти АВТ-6 та АВТ-1, а також установку 19/6, яка використовується для виробництва бітумів.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі завдаватимуть ударів по ключових об’єктах противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території РФ – до повного припинення агресії.

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