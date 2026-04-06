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Новини Індустрія дронів Удари по РФ
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Україна вперше перевершила РФ за кількістю атак дронів, - ABC News

Індустрія дронів

Україна вперше запустила по РФ більше БпЛА: подробиці

Протягом березня вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна запустила більше ударних безпілотників, ніж Росія.

Про це пише видання ABC News, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Журналісти проаналізували звіти Повітряних сил України та Міноборони Росії.

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Атака БпЛА по РФ

Так, міністерство окупантів повідомило про збиття 7347 українських безпілотників протягом березня, що є найбільшою кількістю, про яку коли-небудь повідомляла Москва. В середньому - 237 БпЛА на день.

Водночас ABC зауважує, що Міноборони РФ оприлюднює лише дані про кількість збитих українських безпілотників.

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Удари РФ по Україні

Водночас Повітряні сили України повідомили, що Росія атакувала 6 462 безпілотниками та 138 ракетами різних типів.

5 833 БпЛА та 102 ракети (близько 90% БпЛА та 74% ракет) було знешкоджено.

В середньому на день РФ била по Україні 208 БпЛА та 4 ракетами.

У березні Росія випустила по Україні рекордну кількість цілей, застосувавши близько 6 600 ронів та ракет. Найінтенсивніший удар відбувся 24 березня - тоді окупанти випустили по Україні 948 БпЛА та 34 ракети.

"Дані за березень свідчать про те, що баланс сил може зміщуватися на користь України, оскільки довгострокові зусилля Києва щодо розширення своїх можливостей у сфері безпілотників та ракет дають плоди", - зазначили автори матеріалу.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) обстріл (35110) Удари по РФ (1113)
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Топ коментарі
+8
Хотілося вірити і бачити їхню зруйновану енергетику,порти, інфраструктуру на росії, як вони в нас роблять.
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06.04.2026 17:42 Відповісти
+7
Просто свято якесь! Не пройшло і півроку, як втік дружбан потужного міндич і отримав копняка під сраку регент-ларьочник єрмак - а вже такі успіхи.
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06.04.2026 17:27 Відповісти
+5
ой, який же гундосий зе!скоморох, молодець!!!
а, ви хочете його догори дригом підвисити.....
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06.04.2026 17:28 Відповісти

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