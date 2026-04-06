Україна вперше перевершила РФ за кількістю атак дронів, - ABC News

Індустрія дронів

Протягом березня вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна запустила більше ударних безпілотників, ніж Росія.

Про це пише видання ABC News, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Журналісти проаналізували звіти Повітряних сил України та Міноборони Росії.

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Атака БпЛА по РФ

Так, міністерство окупантів повідомило про збиття 7347 українських безпілотників протягом березня, що є найбільшою кількістю, про яку коли-небудь повідомляла Москва. В середньому - 237 БпЛА на день.

Водночас ABC зауважує, що Міноборони РФ оприлюднює лише дані про кількість збитих українських безпілотників.

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Удари РФ по Україні

Водночас Повітряні сили України повідомили, що Росія атакувала 6 462 безпілотниками та 138 ракетами різних типів.

5 833 БпЛА та 102 ракети (близько 90% БпЛА та 74% ракет) було знешкоджено.

В середньому на день РФ била по Україні 208 БпЛА та 4 ракетами.

У березні Росія випустила по Україні рекордну кількість цілей, застосувавши близько 6 600 ронів та ракет. Найінтенсивніший удар відбувся 24 березня - тоді окупанти випустили по Україні 948 БпЛА та 34 ракети.

"Дані за березень свідчать про те, що баланс сил може зміщуватися на користь України, оскільки довгострокові зусилля Києва щодо розширення своїх можливостей у сфері безпілотників та ракет дають плоди", - зазначили автори матеріалу.

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