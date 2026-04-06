Украина впервые превзошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News

В течение марта Украина впервые с начала полномасштабного вторжения РФ запустила больше ударных беспилотников, чем Россия.

Об этом пишет издание ABC News, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты проанализировали отчеты Воздушных сил Украины и Минобороны России.

Атака БПЛА по РФ

Так, министерство оккупантов сообщило о сбивании 7347 украинских беспилотников в течение марта, что является самым большим количеством, о котором когда-либо сообщала Москва. В среднем - 237 БПЛА в день.

В то же время ABC отмечает, что Минобороны РФ обнародует только данные о количестве сбитых украинских беспилотников.

Удары РФ по Украине

В то же время Воздушные силы Украины сообщили, что Россия атаковала 6 462 беспилотниками и 138 ракетами различных типов.

5 833 БПЛА и 102 ракеты (около 90% БПЛА и 74% ракет) были уничтожены.

В среднем в день РФ наносила по Украине 208 ударов БПЛА и 4 ракетами.

В марте Россия выпустила по Украине рекордное количество целей, применив около 6 600 дронов и ракет. Наиболее интенсивный удар произошел 24 марта - тогда оккупанты выпустили по Украине 948 БПЛА и 34 ракеты.

"Данные за март свидетельствуют о том, что баланс сил может смещаться в пользу Украины, поскольку долгосрочные усилия Киева по расширению своих возможностей в сфере беспилотников и ракет приносят плоды", - отметили авторы материала.

