Украина впервые превзошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News
Индустрия дронов
В течение марта Украина впервые с начала полномасштабного вторжения РФ запустила больше ударных беспилотников, чем Россия.
Об этом пишет издание ABC News, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Журналисты проанализировали отчеты Воздушных сил Украины и Минобороны России.
Атака БПЛА по РФ
Так, министерство оккупантов сообщило о сбивании 7347 украинских беспилотников в течение марта, что является самым большим количеством, о котором когда-либо сообщала Москва. В среднем - 237 БПЛА в день.
В то же время ABC отмечает, что Минобороны РФ обнародует только данные о количестве сбитых украинских беспилотников.
Удары РФ по Украине
В то же время Воздушные силы Украины сообщили, что Россия атаковала 6 462 беспилотниками и 138 ракетами различных типов.
5 833 БПЛА и 102 ракеты (около 90% БПЛА и 74% ракет) были уничтожены.
В среднем в день РФ наносила по Украине 208 ударов БПЛА и 4 ракетами.
В марте Россия выпустила по Украине рекордное количество целей, применив около 6 600 дронов и ракет. Наиболее интенсивный удар произошел 24 марта - тогда оккупанты выпустили по Украине 948 БПЛА и 34 ракеты.
"Данные за март свидетельствуют о том, что баланс сил может смещаться в пользу Украины, поскольку долгосрочные усилия Киева по расширению своих возможностей в сфере беспилотников и ракет приносят плоды", - отметили авторы материала.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а, ви хочете його догори дригом підвисити.....
Русні це розкажіть.
Якщо подіє - нобєля отримаєте.
Замість Трампа.
Це геноцид українських бпла!