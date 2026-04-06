Рашисты нанесли удар по АЗС на Харьковщине: горели 4 резервуара с топливом. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника по АЗС в Золочеве в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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В результате атаки произошло возгорание 4 резервуаров с топливом, емкостью 10 и 25 куб. м.

Также горело хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

Обошлось без пострадавших, спасатели ликвидировали пожар.











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Что предшествовало?

Напомним, 6 апреля российские оккупанты атаковали Киевский район Харькова, в частности многоэтажку. Есть пострадавшие.

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