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Рашисты нанесли удар по АЗС на Харьковщине: горели 4 резервуара с топливом. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника по АЗС в Золочеве в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В результате атаки произошло возгорание 4 резервуаров с топливом, емкостью 10 и 25 куб. м.

Также горело хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

Обошлось без пострадавших, спасатели ликвидировали пожар.

Россияне нанесли удар по АЗС в Харьковской области: возник пожар
Россияне нанесли удар по АЗС в Харьковской области: возник пожар
Россияне нанесли удар по АЗС в Харьковской области: возник пожар
Россияне нанесли удар по АЗС в Харьковской области: возник пожар
Россияне нанесли удар по АЗС в Харьковской области: возник пожар

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Автор: 

АЗС (471) обстрел (33747) Харьковская область (2917) Богодуховский район (196) Золочев (66)
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