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Рашисты нанесли удар по АЗС на Харьковщине: горели 4 резервуара с топливом. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника по АЗС в Золочеве в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
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В результате атаки произошло возгорание 4 резервуаров с топливом, емкостью 10 и 25 куб. м.
Также горело хозяйственная постройка на территории частного домовладения.
Обошлось без пострадавших, спасатели ликвидировали пожар.
Что предшествовало?
- Напомним, 6 апреля российские оккупанты атаковали Киевский район Харькова, в частности многоэтажку. Есть пострадавшие.
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