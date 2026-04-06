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Рашисти вдарили по АЗС на Харківщині: горіли 4 резервуари з паливом. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вдарили безпілотником по АЗС у Золочеві на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Внаслідок атаки сталося загоряння 4 резервуарів з паливом, ємністю 10 та 25 куб. м.
Також горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння.
Минулося без постраждалих, рятувальники ліквідували пожежу.
Що передувало?
- Нагадаємо, 6 квітня російські окупанти атакували Київський район Харкова, зокрема багатоповерхівку. Є постраждалі.
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