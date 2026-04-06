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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Рашисти вдарили по АЗС на Харківщині: горіли 4 резервуари з паливом. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили безпілотником по АЗС у Золочеві на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок атаки сталося загоряння 4 резервуарів з паливом, ємністю 10 та 25 куб. м.

Також горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння.

Минулося без постраждалих, рятувальники ліквідували пожежу.

Росіяни вдарили по АЗС на Харківщині: виникла пожежа
Росіяни вдарили по АЗС на Харківщині: виникла пожежа
Росіяни вдарили по АЗС на Харківщині: виникла пожежа
Росіяни вдарили по АЗС на Харківщині: виникла пожежа
Росіяни вдарили по АЗС на Харківщині: виникла пожежа

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Що передувало?

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Автор: 

АЗС (2019) обстріл (35110) Харківська область (2977) Богодухівський район (195) Золочів (66)
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