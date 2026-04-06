Посол ЄС Матернова виявила уламок російського "Шахеда" під час прогулянки в Києві. ФОТО
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова під час прогулянки лісом у Києві виявила уламок російського ударного БпЛА "Шахед".
Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами дипломатки, кілька днів тому під час ранкової прогулянки лісом у Києві вона знайшла уламок "Шахеда".
"Ось як війна змінює країну. Така сьогодні реальність України. ... Ці дрони створені для вбивства. Виготовлені з простих, але міцних матеріалів (таких як кевлар) і доступних компонентів, вони дешеві, масово виробляються і використовуються у великій кількості для тероризування цивільного населення", - наголосила Матернова.
Посол нагадала, що протягом останніх 48 годин російські атаки по всій Україні забрали щонайменше 16 життів і поранили понад 90 людей.
"Один із найсмертоносніших ударів припав на жвавий ринок у Нікополі в Дніпропетровській області. Постраждали мирні жителі, які просто намагалися жити своїм життям. Також у Сумах були обстріляні житлові райони, і кілька людей зазнали поранень.
По всій країні дрони та ракети били по будинках, енергетичній інфраструктурі та критично важливих об’єктах.
Попри заклики Києва до великоднього припинення вогню…
Війна всюди. У небі. У містах. І тепер - також у лісах. Це не повинно ставати нормою. Йти весняним лісом і знаходити уламки зброї, створеної для знищення людських життів. Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують гуляти своїми лісами без страху", - підсумувала вона.
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