Посол ЄС Матернова виявила уламок російського "Шахеда" під час прогулянки в Києві. ФОТО

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова під час прогулянки лісом у Києві виявила уламок російського ударного БпЛА "Шахед".

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами дипломатки, кілька днів тому під час ранкової прогулянки лісом у Києві вона знайшла уламок "Шахеда".

"Ось як війна змінює країну. Така сьогодні реальність України. ... Ці дрони створені для вбивства. Виготовлені з простих, але міцних матеріалів (таких як кевлар) і доступних компонентів, вони дешеві, масово виробляються і використовуються у великій кількості для тероризування цивільного населення", - наголосила Матернова.

Посол нагадала, що протягом останніх 48 годин російські атаки по всій Україні забрали щонайменше 16 життів і поранили понад 90 людей.

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"Один із найсмертоносніших ударів припав на жвавий ринок у Нікополі в Дніпропетровській області. Постраждали мирні жителі, які просто намагалися жити своїм життям. Також у Сумах були обстріляні житлові райони, і кілька людей зазнали поранень.

По всій країні дрони та ракети били по будинках, енергетичній інфраструктурі та критично важливих об’єктах.

Попри заклики Києва до великоднього припинення вогню…

Війна всюди. У небі. У містах. І тепер - також у лісах. Це не повинно ставати нормою. Йти весняним лісом і знаходити уламки зброї, створеної для знищення людських життів. Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують гуляти своїми лісами без страху", - підсумувала вона.

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