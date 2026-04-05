Знешкоджено 76 ворожих БпЛА із 93, є влучання на 10 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 5 квітня 2026 року війська РФ атакували 93 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 60 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Наслідки

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері суботи, 4 квітня, російські війська запустили ударні дрони по території України.

Зокрема, Повітряні сили повідомляли про рух російських дронів на Одесу.

Згодом стало відомо, що ворог атакував Одесу: постраждали дві людини, виникли пожежі.

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