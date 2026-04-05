Сбито 76 вражеских БПЛА из 93, есть попадания в 10 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 5 апреля 2026 года войска РФ атаковали 93 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов, около 60 из них "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" — подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером в субботу, 4 апреля, российские войска запустили ударные дроны по территории Украины.

В частности, Воздушные силы сообщали о движении российских дронов на Одессу.

Впоследствии стало известно, что враг атаковал Одессу: пострадали два человека, возникли пожары.

