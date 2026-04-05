РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14229 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
663 0

Сбито 76 вражеских БПЛА из 93, есть попадания в 10 локациях, - Воздушные силы

Тысяча огневых групп НГУ прикрывают критическую инфраструктуру

В ночь на 5 апреля 2026 года войска РФ атаковали 93 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов, около 60 из них "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" — подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

  • Напомним, что вечером в субботу, 4 апреля, российские войска запустили ударные дроны по территории Украины.
  • В частности, Воздушные силы сообщали о движении российских дронов на Одессу.
  • Впоследствии стало известно, что враг атаковал Одессу: пострадали два человека, возникли пожары.

Автор: 

беспилотник (5004) обстрел (31969) Воздушные силы (3005) Шахед (2072)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 