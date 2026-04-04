Враг нанес ракетный удар по громаде на Сумщине: ранены два человека
Сегодня, 4 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по населенному пункту в Конотопском районе Сумской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, враг нанес удар по Поповской громаде, в результате чего повреждены жилые дома.
Пострадавшие
Сообщается, что пострадали два человека.
- Мужчине оказали помощь на месте.
- 65-летнюю женщину с ранениями госпитализировали, ей оказывают необходимую помощь.
Все последствия атаки уточняются.
Бачу трибуквенний побіг на вас адміну жалітися 😁 Вони ніколи не визнають своєї дурості та глупство, яке проявили в 2019 році. Вони не винні "гєта всьо парашенка" 😁