Враг нанес ракетный удар по громаде на Сумщине: ранены два человека

Ракетная атака на Сумскую область

Сегодня, 4 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по населенному пункту в Конотопском районе Сумской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, враг нанес удар по Поповской громаде, в результате чего повреждены жилые дома.

Смотрите также: Сумы под атакой: дрон РФ попал в ТРЦ, есть раненые. ФОТО

Пострадавшие

Сообщается, что пострадали два человека.

  • Мужчине оказали помощь на месте.
  • 65-летнюю женщину с ранениями госпитализировали, ей оказывают необходимую помощь.

Смотрите также: Враг атаковал Шосткинскую громаду в Сумской области, есть погибшие и раненые (обновлено). ФОТО

Все последствия атаки уточняются.

🗣Ракети і дрони, які летять в домівки українців - це результати їхніх голосувань, які повертаються до них смертю їхніх дітей, смертю їхніх близьких, руйнуванням дорогого. Все, що зробив український виборець, повертається ось таким чином, - журналіст Портников
04.04.2026 19:49 Ответить
Взяти тебе, як приклад. Ти ж сам вибрав не готуватись до нападу *****. Тепер подивись на мапу країни. Тебе це не жахає ? Хто має відповідати за цю херню ? ***** , яке говорило що нападе чи зейло яке все розмінувало , пашталякало про шашлики ?
04.04.2026 22:17 Ответить
Вітаю пані Ксенія.
Бачу трибуквенний побіг на вас адміну жалітися 😁 Вони ніколи не визнають своєї дурості та глупство, яке проявили в 2019 році. Вони не винні "гєта всьо парашенка" 😁
05.04.2026 09:27 Ответить
Це відбувається постійно і не лише публічно
05.04.2026 11:56 Ответить
 
 