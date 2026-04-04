Враг нанес ракетный удар по громаде на Сумщине: ранены два человека

Сегодня, 4 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по населенному пункту в Конотопском районе Сумской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, враг нанес удар по Поповской громаде, в результате чего повреждены жилые дома.

Пострадавшие

Сообщается, что пострадали два человека.

Мужчине оказали помощь на месте.

65-летнюю женщину с ранениями госпитализировали, ей оказывают необходимую помощь.

Все последствия атаки уточняются.