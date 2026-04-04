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Новини Обстріли Сумщини
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Ворог завдав ракетного удару по громаді на Сумщині: поранено двох людей

Ракетна атака на Сумщину

Сьогодні, 4 квітня, російські війська завдали ракетного удару по громаді в Конотопському районі Сумської області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, ворог ударив по Попівській громаді, унаслідок чого пошкоджені житлові будинки.

Також дивіться: Суми під атакою: дрон РФ влучив у ТРЦ, є поранені. ФОТО

Постраждалі

Повідомляється, що постраждали двоє людей.

  • Чоловіку надали допомогу на місці.
  • 65-річну жінку з пораненнями госпіталізували, їй надають необхідну допомогу.

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Усі наслідки атаки уточнюються.

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обстріл (35110) Сумська область (4887) Конотопський район (91)
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