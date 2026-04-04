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Ворог завдав ракетного удару по громаді на Сумщині: поранено двох людей
Сьогодні, 4 квітня, російські війська завдали ракетного удару по громаді в Конотопському районі Сумської області, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ворог ударив по Попівській громаді, унаслідок чого пошкоджені житлові будинки.
Постраждалі
Повідомляється, що постраждали двоє людей.
- Чоловіку надали допомогу на місці.
- 65-річну жінку з пораненнями госпіталізували, їй надають необхідну допомогу.
Усі наслідки атаки уточнюються.
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