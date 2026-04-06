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Новости Фото Атака шахедов на Киев
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Посол ЕС Матернова обнаружила обломок российского "Шахеда" во время прогулки в Киеве. ФОТО

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время прогулки по лесу в Киеве обнаружила обломок российского ударного БПЛА "Шахед".

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам дипломата, несколько дней назад во время утренней прогулки по лесу в Киеве она нашла обломок "Шахеда".

Посол ЕС обнаружила осколок ракеты во время прогулки

"Вот как война меняет страну. Такова сегодня реальность Украины. ... Эти дроны созданы для убийства. Изготовленные из простых, но прочных материалов (таких как кевлар) и доступных компонентов, они дешевы, массово производятся и используются в большом количестве для терроризирования гражданского населения", - подчеркнула Матернова.

Посол напомнила, что за последние 48 часов российские атаки по всей Украине унесли как минимум 16 жизней и ранили более 90 человек.

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"Один из самых смертоносных ударов пришелся на оживленный рынок в Никополе в Днепропетровской области. Пострадали мирные жители, которые просто пытались жить своей жизнью. Также в Сумах были обстреляны жилые районы, и несколько человек получили ранения.

По всей стране дроны и ракеты били по домам, энергетической инфраструктуре и критически важным объектам.

Несмотря на призывы Киева к пасхальному прекращению огня…

Война повсюду. В небе. В городах. И теперь - также в лесах. Это не должно становиться нормой. Идти по весеннему лесу и находить обломки оружия, созданного для уничтожения человеческих жизней. Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают гулять по своим лесам без страха", - подытожила она.

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Автор: 

обстрел (33747) Матернова Катарина (120) Шахед (2314)
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Топ комментарии
+14
тільки кацап може ображати жінку.

.
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06.04.2026 12:52 Ответить
+6
пані Посол весь час обурюється агресією кацапів, у т.ч. у пресі, і допомагає Україні.

що робиш ти ?
гадиш на Цензорі ?

.
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06.04.2026 12:54 Ответить
+5
Что она не так сказала ? Она говорит и поддерживает НАС !
Так что вАМ не нравится ? ( но пытаться обосссрать все что можно - это у вАСС в крови ) ...
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06.04.2026 13:25 Ответить

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