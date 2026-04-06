Посол ЕС Матернова обнаружила обломок российского "Шахеда" во время прогулки в Киеве. ФОТО

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время прогулки по лесу в Киеве обнаружила обломок российского ударного БПЛА "Шахед".

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам дипломата, несколько дней назад во время утренней прогулки по лесу в Киеве она нашла обломок "Шахеда".

"Вот как война меняет страну. Такова сегодня реальность Украины. ... Эти дроны созданы для убийства. Изготовленные из простых, но прочных материалов (таких как кевлар) и доступных компонентов, они дешевы, массово производятся и используются в большом количестве для терроризирования гражданского населения", - подчеркнула Матернова.

Посол напомнила, что за последние 48 часов российские атаки по всей Украине унесли как минимум 16 жизней и ранили более 90 человек.

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"Один из самых смертоносных ударов пришелся на оживленный рынок в Никополе в Днепропетровской области. Пострадали мирные жители, которые просто пытались жить своей жизнью. Также в Сумах были обстреляны жилые районы, и несколько человек получили ранения.

По всей стране дроны и ракеты били по домам, энергетической инфраструктуре и критически важным объектам.

Несмотря на призывы Киева к пасхальному прекращению огня…

Война повсюду. В небе. В городах. И теперь - также в лесах. Это не должно становиться нормой. Идти по весеннему лесу и находить обломки оружия, созданного для уничтожения человеческих жизней. Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают гулять по своим лесам без страха", - подытожила она.

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