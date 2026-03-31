Финляндия не требует, чтобы Украина прекратила удары по нефтяному сектору РФ, - глава МИД Валтонен

Финляндия не требует от Украины прекратить или сократить удары по нефтяному сектору России.

Об этом заявила глава МИД Элина Валтонен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Подробности

"Финляндия ничего подобного не требует. Но мы, конечно, должны позаботиться о том, чтобы финнам не угрожала опасность", — заявила Валтонен.

Читайте: Финляндия не требует от Украины прекратить атаки на порты РФ после инцидента с дронами, — СМИ

"Украина имеет право на самооборону. Мы не выдвигаем Украине требований относительно того, по каким объектам она наносит удары в России", - добавила министр иностранных дел.

Читайте: Еврокомиссия об инциденте с украинским дроном в Финляндии: Виновник — Россия

Что предшествовало

  • Напомним, что 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии, а затем упали.
  • Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на территории страны днем 29 марта, вероятно, были украинскими.
  • Позже президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из дронов, упавший на территории страны, действительно имеет украинское происхождение, однако подчеркнул, что беспилотник не представлял военной угрозы для страны.
  • В свою очередь в МИД Украины сообщили, что Украина находится в контакте с Финляндией по поводу инцидентов с дронами.
  • Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что некоторые партнеры посылали сигналы об уменьшении количества ударов Украины по нефтяному сектору России.

Топ комментарии
+4
Ви хоч би уважно прочитали перш, ніж писати!
31.03.2026 11:41
Шота на эту тему молчит рыжая псина.
31.03.2026 11:30
Так ему только выгода, у рыжего своя нефть которую он бы не против продавать. Рашка это конкурент США и никакие заяву Трампа про какую-то мифическую дружбу с хутиным это не поменяют.
31.03.2026 11:41
Так ведь и Украина может стурбованно турбоватИ на ваши вымоги)
31.03.2026 11:30
Ви хоч би уважно прочитали перш, ніж писати!
31.03.2026 11:41
И что я невнимательно прочитал? Уже одна такая заява где упомянута Украина уже есть сигнал. ( " Вовочка, я не знаю кто это сделал, но в следующий раз, ты получишь по попе!")
31.03.2026 11:47
А чукча не чітатєль, чукча - пісатель.
31.03.2026 12:05
Откуда ты эту фразу вытянул, любезный? Она не твоя)
31.03.2026 12:35
Якщо з якихось причин дрон не долетів до казластану можна його підремонтувати підзаправити і нехай летить далі до своєї цілі. Бо Українцям пох що думають кацапи так що фіни ворог в нас один.
31.03.2026 11:31
***баште їх хлопці! У вас добре виходить!
31.03.2026 11:58
Дякуємо, хоч одні люди чемні.
31.03.2026 12:09
Фінляндія не вимагає, щоб Україна припинила удари по нафтовому сектору РФ, але просили надати графік, чи хочаб попереджати заздалегідь, щоб встигнути підвезти групи туристів до кордону, бо люди дуже питають...
31.03.2026 12:15
 
 