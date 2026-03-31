Финляндия не требует, чтобы Украина прекратила удары по нефтяному сектору РФ, - глава МИД Валтонен
Финляндия не требует от Украины прекратить или сократить удары по нефтяному сектору России.
Об этом заявила глава МИД Элина Валтонен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
Подробности
"Финляндия ничего подобного не требует. Но мы, конечно, должны позаботиться о том, чтобы финнам не угрожала опасность", — заявила Валтонен.
"Украина имеет право на самооборону. Мы не выдвигаем Украине требований относительно того, по каким объектам она наносит удары в России", - добавила министр иностранных дел.
Что предшествовало
- Напомним, что 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии, а затем упали.
- Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на территории страны днем 29 марта, вероятно, были украинскими.
- Позже президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из дронов, упавший на территории страны, действительно имеет украинское происхождение, однако подчеркнул, что беспилотник не представлял военной угрозы для страны.
- В свою очередь в МИД Украины сообщили, что Украина находится в контакте с Финляндией по поводу инцидентов с дронами.
- Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что некоторые партнеры посылали сигналы об уменьшении количества ударов Украины по нефтяному сектору России.
