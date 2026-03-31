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Фінляндія не вимагає, щоб Україна припинила удари по нафтовому сектору РФ, - глава МЗС Валтонен
Фінляндія не вимагає від України, щоб вона припинила чи скоротила удари по нафтовому сектору Росії.
Про це заявила глава МЗС Еліна Валтонен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
Подробиці
"Фінляндія нічого подібного не вимагає. Але ми, звичайно, маємо подбати про те, щоб фінам не загрожувала небезпека", - заявила Валтонен.
"Україна має право на самооборону. Ми не висуваємо Україні вимог щодо того, по яких об'єктах вона завдає ударів у Росії", - додала міністерка закордонних справ.
Що передувало
- Нагадаємо, що 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії, а потім впали.
- Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на території країни вдень 29 березня, ймовірно, були українськими.
- Пізніше президент Фінляндії Александр Стубб підтвердив, що один із дронів, який впав на території країни, дійсно має українське походження, однак наголосив, що безпілотник не становив військової загрози для країни.
- Своєю чергою у МЗС України повідомили, що Україна перебуває у комунікації із Фінляндією щодо інцидентів з дронами.
- Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що деякі партенри надсилали сигнали щодо зменшення кількості ударів України по нафтовому сектору Росії.
Топ коментарі
+4 Погрібний Олександр
показати весь коментар31.03.2026 11:41 Відповісти Посилання
+1 дератизатор
показати весь коментар31.03.2026 12:15 Відповісти Посилання
+1 Тиха Вода #607592
показати весь коментар31.03.2026 12:49 Відповісти Посилання
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