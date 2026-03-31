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Новини Удари по РФ
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Фінляндія не вимагає, щоб Україна припинила удари по нафтовому сектору РФ, - глава МЗС Валтонен

Удари по російській нафті: що кажуть у Фінляндії?

Фінляндія не вимагає від України, щоб вона припинила чи скоротила удари по нафтовому сектору Росії.

Про це заявила глава МЗС Еліна Валтонен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

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Подробиці

"Фінляндія нічого подібного не вимагає. Але ми, звичайно, маємо подбати про те, щоб фінам не загрожувала небезпека", - заявила Валтонен.

Читайте: Фінляндія не вимагає від України припинити атаки на порти РФ після інциденту з дронами, - ЗМІ

"Україна має право на самооборону. Ми не висуваємо Україні вимог щодо того, по яких об'єктах вона завдає ударів у Росії", - додала міністерка закордонних справ.

Читайте: Єврокомісія про інцидент з українським дроном у Фінляндії: Винуватець - Росія

Що передувало

Також читайте: Дрони атакували хімзавод у Тольятті: місто накрив густий дим. ФОТО

Автор: 

Фінляндія (1469) Удари по РФ (1102)
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Топ коментарі
+4
Ви хоч би уважно прочитали перш, ніж писати!
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31.03.2026 11:41 Відповісти
+1
Фінляндія не вимагає, щоб Україна припинила удари по нафтовому сектору РФ, але просили надати графік, чи хочаб попереджати заздалегідь, щоб встигнути підвезти групи туристів до кордону, бо люди дуже питають...
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31.03.2026 12:15 Відповісти
+1
Фіни натякнули, що з превеликим задоволенням будуть дивитися на захід сонця та на політ зграї українських дронів в бік рф.
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31.03.2026 12:49 Відповісти

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