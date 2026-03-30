Фінляндія не вимагає від України припинити атаки на порти РФ після інциденту з дронами, - ЗМІ

Після інциденту з дронами - щонайменше один із яких був українським - Фінляндія не висловила невдоволення атаками України на російські порти.

Про це стало відомо Yle від джерел у сфері зовнішньої та безпекової політики, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позиція Фінляндії

За даними джерел, Фінляндія планує провести дипломатичні переговори з українцями в міру того, як просуватиметься розслідування справи про збиті безпілотники. Йдеться не про допит, а про обмін інформацією.

Дрони з'явилися в країнах Балтії та Фінляндії після того, як Україна атакувала російські нафтові порти Приморськ і Усть-Луга на березі Балтійського моря.

Президент України Володимир Зеленський заявив громадськості, що дехто "сигналізував" Україні про бажане скорочення дальніх атак на російський нафтовий сектор.

"Фінляндія точно не повідомляла нічого подібного", – стверджує одне з джерел Yle.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія про інцидент з українським дроном у Фінляндії: Винуватець - Росія

Що передувало

Нагадаємо, що 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії, а потім впали.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на території країни вдень 29 березня, ймовірно, були українськими.

Пізніше президент Фінляндії Александр Стубб підтвердив, що один із дронів, який впав на території країни, дійсно має українське походження, однак наголосив, що безпілотник не становив військової загрози для країни.

Своєю чергою у МЗС України повідомили, що Україна перебуває у комунікації із Фінляндією щодо інцидентів з дронами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони, що впали у Фінляндії не становлять загрози, - Стубб