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Новини Падіння дронів у Фінляндії
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Фінляндія не вимагає від України припинити атаки на порти РФ після інциденту з дронами, - ЗМІ

Фінляндія

Після інциденту з дронами - щонайменше один із яких був українським - Фінляндія не висловила невдоволення атаками України на російські порти.

Про це стало відомо Yle від джерел у сфері зовнішньої та безпекової політики, передає Цензор.НЕТ.

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Позиція Фінляндії

За даними джерел, Фінляндія планує провести дипломатичні переговори з українцями в міру того, як просуватиметься розслідування справи про збиті безпілотники. Йдеться не про допит, а про обмін інформацією.

Дрони з'явилися в країнах Балтії та Фінляндії після того, як Україна атакувала російські нафтові порти Приморськ і Усть-Луга на березі Балтійського моря.

Президент України Володимир Зеленський заявив громадськості, що дехто "сигналізував" Україні про бажане скорочення дальніх атак на російський нафтовий сектор.

"Фінляндія точно не повідомляла нічого подібного", – стверджує одне з джерел Yle.

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Що передувало

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони, що впали у Фінляндії не становлять загрози, - Стубб

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порт (2186) Фінляндія (1469) Удари по РФ (1102)
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