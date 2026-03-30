Фінляндія не вимагає від України припинити атаки на порти РФ після інциденту з дронами, - ЗМІ
Після інциденту з дронами - щонайменше один із яких був українським - Фінляндія не висловила невдоволення атаками України на російські порти.
Про це стало відомо Yle від джерел у сфері зовнішньої та безпекової політики, передає Цензор.НЕТ.
Позиція Фінляндії
За даними джерел, Фінляндія планує провести дипломатичні переговори з українцями в міру того, як просуватиметься розслідування справи про збиті безпілотники. Йдеться не про допит, а про обмін інформацією.
Дрони з'явилися в країнах Балтії та Фінляндії після того, як Україна атакувала російські нафтові порти Приморськ і Усть-Луга на березі Балтійського моря.
Президент України Володимир Зеленський заявив громадськості, що дехто "сигналізував" Україні про бажане скорочення дальніх атак на російський нафтовий сектор.
"Фінляндія точно не повідомляла нічого подібного", – стверджує одне з джерел Yle.
Що передувало
- Нагадаємо, що 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії, а потім впали.
- Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на території країни вдень 29 березня, ймовірно, були українськими.
- Пізніше президент Фінляндії Александр Стубб підтвердив, що один із дронів, який впав на території країни, дійсно має українське походження, однак наголосив, що безпілотник не становив військової загрози для країни.
- Своєю чергою у МЗС України повідомили, що Україна перебуває у комунікації із Фінляндією щодо інцидентів з дронами.
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