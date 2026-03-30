Падение дронов в Финляндии
511 3

Финляндия не требует от Украины прекратить атаки на порты РФ после инцидента с дронами, - СМИ

После инцидента с дронами — по крайней мере один из которых был украинским — Финляндия не выразила недовольства атаками Украины на российские порты.

Об этом стало известно Yle из источников в сфере внешней политики и безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Позиция Финляндии

По данным источников, Финляндия планирует провести дипломатические переговоры с украинцами по мере продвижения расследования дела о сбитых беспилотниках. Речь идет не о допросе, а об обмене информацией.

Дроны появились в странах Балтии и Финляндии после того, как Украина атаковала российские нефтяные порты Приморск и Усть-Луга на берегу Балтийского моря.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил общественности, что некоторые "сигнализировали" Украине о желаемом сокращении дальних атак на российский нефтяной сектор.

"Финляндия точно не сообщала ничего подобного", — утверждает один из источников Yle.

Что предшествовало

  • Напомним, что 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии, а затем упали.
  • Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на территории страны днем 29 марта, вероятно, были украинскими.
  • Позже президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из дронов, упавший на территории страны, действительно имеет украинское происхождение, однако подчеркнул, что беспилотник не представлял военной угрозы для страны.
  • В свою очередь в МИД Украины сообщили, что Украина находится в контакте с Финляндией по поводу инцидентов с дронами.

Цілі дронів не були на фінській території, тому - лише результат роботи руснявого РЕБ.
Між іншим, можна і зиск отримати.
Збивати все, що летить з-за кордону.
Причина: а раптом це український дрон?
Виявився руснявим? Ай, яка прикра несподіванка.
30.03.2026 16:17 Ответить
супер !!! дякуємо фіни !!! ви гідні нащадки генерала Густава фон-Манергейма !!! Виборг, Карелія і увесь Кольській пів-острів це Фінляндія !!!
30.03.2026 16:20 Ответить
Дякуємо фінам за розуміння, що треба кацапів іПашити і іПашити кожну ніч.
30.03.2026 17:22 Ответить
 
 