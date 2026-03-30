Финляндия не требует от Украины прекратить атаки на порты РФ после инцидента с дронами, - СМИ

После инцидента с дронами — по крайней мере один из которых был украинским — Финляндия не выразила недовольства атаками Украины на российские порты.

Об этом стало известно Yle из источников в сфере внешней политики и безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция Финляндии

По данным источников, Финляндия планирует провести дипломатические переговоры с украинцами по мере продвижения расследования дела о сбитых беспилотниках. Речь идет не о допросе, а об обмене информацией.

Дроны появились в странах Балтии и Финляндии после того, как Украина атаковала российские нефтяные порты Приморск и Усть-Луга на берегу Балтийского моря.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил общественности, что некоторые "сигнализировали" Украине о желаемом сокращении дальних атак на российский нефтяной сектор.

"Финляндия точно не сообщала ничего подобного", — утверждает один из источников Yle.

Что предшествовало

Напомним, что 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии, а затем упали.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на территории страны днем 29 марта, вероятно, были украинскими.

Позже президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из дронов, упавший на территории страны, действительно имеет украинское происхождение, однако подчеркнул, что беспилотник не представлял военной угрозы для страны.

В свою очередь в МИД Украины сообщили, что Украина находится в контакте с Финляндией по поводу инцидентов с дронами.

