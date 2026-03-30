Еврокомиссия об инциденте с украинским дроном в Финляндии: Виновник - Россия

В Европейской комиссии подчеркнули, что в случаях, когда дроны летают над странами-членами ЕС, главным виновником является Россия, которая ведет войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так прокомментировала недавний инцидент с украинским дроном, который попал на территорию Финляндии, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас Анитта Хиппер.

Виновник — Россия

"С дипломатической точки зрения, наше сообщение четкое, и верховный представитель всегда настаивала на том, чтобы подчеркнуть это сообщение: даже когда дроны летают над государствами-членами ЕС, главным виновником здесь является Россия. Без России этого бы не произошло, поэтому это вопрос номер один", - отметила Хиппер.

В свою очередь официальный представитель ЕК Тома Ренье отметил, что в Европейской комиссии "прекрасно знают, что произошло, и внимательно за этим следят".

"Позвольте мне напомнить, что борьба с этими вторжениями дронов находится в компетенции государства-члена. Конечно, мы очень обеспокоены этими вторжениями дронов. Именно поэтому на европейском уровне мы приняли ряд мер для усиления возможностей наших государств-членов", - добавил он.

Поддержка Украины

Хиппер добавила, что 31 марта в Украине состоится неформальное заседание Совета по иностранным делам.

"Оно также будет использовано не только для почтения памяти всех ужасных трагедий в Буче, но и для того, чтобы вновь сплотить поддержку Украины. И мы стремимся поддерживать Украину, когда речь идет как о ее безопасности и обороне, так и о ее потребности защищать себя во всем", - подчеркнула пресс-секретарь.

Что предшествовало