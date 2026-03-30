Єврокомісія про інцидент з українським дроном у Фінляндії: Винуватець - Росія
В Європейській комісії наголосили, що у випадках, коли дрони літають над державами-членами ЄС, головним винуватцем є Росія, яка веде війну проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так прокоментувала недавній інцидент з українським дроном, який потрапив на територію Фінляндії, речниця високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Каї Каллас Анітта Хіппер.
Винуватець - Росія
З дипломатичної точки зору, наше повідомлення чітке, і високий представник завжди наполягала на тому, щоб підкреслити це повідомлення, що навіть коли дрони літають над державами-членами ЄС, головним винуватцем тут є Росія. Без Росії цього б не сталося, тому це питання номер один", - зазначила Хіппер.
Своєю чергою офіційний представник ЄК Тома Реньє зауважив, що в Європейській комісії "чудово знають, що сталося, і уважно за цим стежать".
"Дозвольте мені нагадати, що боротьба з цими вторгненням дронів є компетенцією держави-члена. Звичайно, ми дуже стурбовані цими вторгненнями дронів. Саме тому на європейському рівні ми вжили низку заходів для посилення можливостей наших держав-членів", - додав він.
Підтримка України
Хіппер додала, що 31 березня в Україні відбудеться неформальне засідання Ради з питань закордонних справ.
"Воно також буде використано не лише для вшанування пам’яті всіх жахливих трагедій у Бучі, але й для того, щоб знову згуртувати підтримку України. І ми прагнемо підтримувати Україну, коли йдеться як про її безпеку та оборону, так і про її потребу захищати себе в усьому", - наголосила речниця.
Що передувало
- Нагадаємо, що 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії, а потім впали.
- Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на території країни вдень 29 березня, ймовірно, були українськими.
- Пізніше президент Фінляндії Александр Стубб підтвердив, що один із дронів, який впав на території країни, дійсно має українське походження, однак наголосив, що безпілотник не становив військової загрози для країни.
- Своєю чергою у МЗС України повідомили, що Україна перебуває у комунікації із Фінляндією щодо інцидентів з дронами.
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